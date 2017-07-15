Спешащие водители объезжают пробку по обочинеcomments powered by HyperComments
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Обочина — полоса для тех, кто спешит
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