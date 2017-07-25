Обновляются газопроводы столицы: Работы по Чиряева завершатся к 1 августа

«Работы мы не боимся. Лишь бы горожане и гости столицы понимали нашу работу. Ведь мы работаем, чтобы качественно и надежно доставлять природный газ. С этой целью меняем старые газопроводы на новые, — более прочные и современные. Старые газопроводы были проложены в 1968 году, в то время домов-то в городе было не много, объемы потребляемого газа были совсем другими, не то что сейчас. Вот мы выкопали старые трубы диаметром 270 мм низкого давления и 325 мм — высокого. Вместо них укладываем трубы 500 мм диаметра высокого и 300 мм, соответственно, низкого давлений. Новые газопроводы смогут снабжать необходимым газом современный город, который быстро растет», — рассказывает мастер строительного участка УГРС Константин Трифонов.





Плановая работа по замене старых газопроводов активно начата с мая текущего года. Отметим, что все работы ведутся совместно с администрацией города. Также подчеркнем, что трубы меняются параллельно с ремонтными работами дорог. Газовики, работающие на улицах города просят, чтобы горожане с пониманием отнеслись к их работе.

«Работаем с 8 часов утра, а при переходе через улицы стараемся ночью успеть завершить объем работы, когда затихает движение», — говорит мастер.

Для того, чтобы во время замены труб люди не оставались без газа, сотрудники газового предприятия проложили временный газопровод. Здесь хочется отметить, что легко говорить «заменить», «уложить». На самом деле работа эта весьма трудная и кропотливая. В центре города каждый метр траншеи приходится откапывать вручную, чтобы не навредить, к примеру, различные подземные коммуникации. Потом надо произвести демонтаж старых газопроводов, затем уложить новые трубы, метр за метр произведя сварку новых стыков. Каждый стык проходит проверку рентгеном. Но этого недостаточно. Проложенные трубы проходят испытание на прочность, а до этого газовики производят очистку полости газопроводов продувкой воздухом. Только после этого оформляются необходимые разрешительные документы для эксплуатации вновь уложенного газопровода. Ошибки в исполнении работы исключаются. Поэтому сотрудники «Сахатранснефтегаза» ответственно подходят к своему делу.

Работа по замене газопроводов на Чиряева — с улицы Петра Алексеева до Хабарова — завершится к 1 августа. Таким образом, по плану и определенному графику продолжаются работы по обновлению газопроводов.