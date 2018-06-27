Обновленный международный аэровокзал Якутска заработает в 2022 году

Журналисты республиканских СМИ, принявшие участие в пресс-конференции генерального директора АО «Аэропорт Якутск» Николая Местникова, имели уникальную возможность посетить зону на аэродроме, где ведутся работы по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы-2.

Руководитель авиапредприятия рассказал и наглядно показал, что полоса разделена на несколько частей шириной по 7.5 метров и каждая «заливается» отдельно. В работах, которые ведет подрядная организация АО «Ирмаст-Холдинг» (выигравшая федеральный тендер), задействована техника американского производства, она справляется с 400 м3 бетона в среднем ежедневно (маскимальный показатель – 700 кубов в день). На этапе, который стартовал в мае этого года, полоса заливается нижним выравнивающим слоем. При этом, отметил Николай Местников, все инертные материалы, применяемые в реконструкционных работах, в том числе цемент, предоставляют местные компании (АО ПО «Якутценмент»).

Кроме вопросов по реконструкции, которые, несомненно, волнуют всех якутян, были затронуты и другие темы. Планируется, что действующее здание международного аэровокзала претерпит существенные изменения – как снаружи, так и внутри, также к нему будет установлен телескопический трап. Терминал будет разделен на две части – на зоны вылета и прилета. При этом, добавил Местников, все силы будут направлены на то, чтобы обновленный аэровокзал заработал уже в 2022 году.