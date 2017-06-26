Обновленную улицу Чернышевского открыли после ремонта

С 26 июня полностью открыто движение на четырехполосной улице Чернышевского. Дорожники завершают разметку, также остались работы по асфальтированию примыкания.

Капитальный ремонт ул.Чернышевского – Хабарова от ул.Кулаковского до Чиряева был начат 28 мая. Общая протяженность замены полотна составила 1950 м.

Ремонт улично-дорожной сети продолжается на других столичных улицах. С 27 июня по 15 июля будет полностью закрыта улица Кулаковского, от ул. Чиряева до проспекта Ленина. На улице Кулаковского будет произведена замена дорожного покрытия, отремонтирован бордюрный камень, обустроены тротуары, общая протяженность ремонтных работ составит порядка 600 м.

На сегодняшний день ремонт также ведется на участках улиц Кальвица, Петра Алексеева, Жорницкого, Ломоносова, Чиряева, Пирогова. Основным подрядчиком выступает компания «ДОРИСС», которая работает в Якутске с 2011 года.

Отметим, что общая протяженность дорог города Якутска составляет 400 км, за последние 5 лет из них отремонтировано 72 км, а это — 76 участков 56 улиц. В Окружной администрации утвержден план развития улично-дорожной сети, согласно которому до 2022 года будет отремонтировано 92 км дорог. При его разработке большую роль сыграла «Карта убитых дорог» Общероссийского народного фронта, составленная общественниками и горожанами. Всего в списке ОНФ по Якутску числятся 32 улицы, и почти все они включены в план на текущий и будущие годы. В 2017 году на ремонт улично-дорожной сети направлено 570 млн. рублей из городского и 633 млн. рублей из республиканского бюджетов. Общая протяженность ремонтируемых дорог составит 7,2 км.