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19 мая 2017, 17:36
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Обнаружены тела двух неизвестных

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) по факту обнаружения тел двух мужчин с признаками насильственной смерти криминального характера.

18 мая 2017 года работниками управляющей кампании в техническом этаже дома № 43 по ул. Кузьмина города Якутска обнаружены тела двух неизвестных мужчин с поздними гнилостными изменениями и ножевыми ранениями в области шеи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников отдела криминалистики следственного управления СКР по РС (Я), следователя по особо важным делам СО по г. Якутску, сотрудники полиции, судебные эксперты. Проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личностей потерпевших, а также лица, совершившего преступление.

Расследование продолжается.

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Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая
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