Обнаружено тело погибшего в Олекминском районе

15 мая в местности «Катонха» неподалеку от летника Олом Олекминского района на повороте р. Бирюк при управлений управлении моторной лодкой «Крым» случилось опрокидывание. В этот момент на борту находились трое мужчин без спасательных жилетов, двум удалось выбраться на берег, третий мужчина 1973 г.р. пропал без вести.

С 16 мая поиски велись силами волонтеров, сотрудников полиции и инспекторов ГИМС. На моторных лодках и пешим порядком осуществлялось патрулирование р. Бирюк, траление дна и поиск по берегам.

Стоит отметить, что один из родственников пропавшего предоставил в распоряжение спасателей личный квадрокоптер и эхолот для проведения разведки с воздуха и зондирования русла реки Бирюк. 23 мая к поискам приступила, водолазная станция под руководством заместителя начальника управления поисково-спасательных работ Службы Спасения Якутии Геннадия Алексеева.

Работа водолазов проходила в условиях половодья нулевой видимости и сильного течения. Существенно облегчил работу водолазной станции эхолот — с помощью него удалось изучить рельеф дня для обнаружения возможных мест залегания тела пропавшего. День за днем водолазы прочесывали дно для поиска тела, были развернуты два наблюдательных поста на случай всплытия тела. 28 мая в 800 метрах ниже по течению от места опрокидывания, на глубине 4 метра, в 11 метрах от берега спасатель-водолаз Евгений Жеравин обнаружил и эвакуировал тело пропавшего.

После прохождения ледохода и до официального открытия навигации маломерных судов в Службу Спасения Якутии поступило уже шесть заявлений на поиск пропавших на воде. Как отметил начальник ГКУ РС(Я) «Служба Спасения РС(Я)» Николай Находкин: — «Не успели реки очиститься ото льда в центральной Якутии, как произошли несчастные случаи на воде. Погибли люди в Алданском (Трое погибших, двое найдены), Олекминском (Трое погибших, двое найдены) и Нерюнгринском (Двое погибших, оба найдены) районах. В настоящее время завершились поисково-спасательные работы в Олекминском и Алданском районах, продолжаются поиски в Томпонском, Намском и как только что стало известно в Кобяйском районе пропали без вести два человека.»

Вниманию рыбаков, охотников с 1 по 4 июня открывается охота на турпанов, Служба спасения Якутии обращается к вам: Убедитесь в исправности маломерного судна, плавсредство должно быть укомплектовано согласно нормам снабжения. Особое внимание следует обратить на наличие спасательных средств причем при движении на маломерном судне все лица, находящиеся на нем, должны быть в плавающих костюмах, либо спасательных жилетах, перед посадкой пассажиров в обязательном порядке необходимо провести инструктаж по правилам поведения на борту судна. Не забывайте в воде еще плавают не растаявшие плохо видимые льдины, он представляют серьезную угрозу маломерным судам.