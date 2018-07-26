Обманутые вкладчики банка «Таатта» выйдут на митинг

Митинг пострадавших клиентов банка «Таатта» состоится 27 июля на площади Ленина в Якутске. Он будет проходить с 15-00 до 18-00 часов.

Напомним, 5 июля у якутского банка «Таатта» была отозвана лицензия. Этот день стал «черным четвергом» не только для предпринимателей, но и для простых вкладчиков. В настоящее время ведется прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам). Выплаты вкладчикам осуществляются с 18 июля этого года по 18 июля 2019 года через ПАО Сбербанк, ПАО КБ «Восточный», ПАО «Почта Банк» и РНКБ Банк (ПАО). Юридические лица в данный список не попадают.

Кроме того, в налоговой службе открыто специальное окно для клиентов банка «Таатта».