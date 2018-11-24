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Общество
23 ноября 2018, 23:00
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Обманутые дольщики будут поддержаны

Парламентарии поддерживают просьбу членов рабочей группы обманутых дольщиков Якутии НКО «Квадрат» о выделении в 2019 году 150 млн рублей для решения их жилищных проблем. Предложение было включено в постановление Ил Тумэна по итогам рассмотрения
законопроекта о бюджете республики в первом чтении 20 ноября 2018 года.

Теперь решение остается за правительством республики, которое формирует главный финансовый документ Якутии на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, сообщил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев.

Народный депутат республики отметил, что в Госсобрании (Ил Тумэн) поддерживают деятельность НКО «Квадрат», которое комплексно занимается решением жилищных проблем обманутых дольщиков.

Представители обманутых дольщиков ЖСПК «Стерх», ЖСПК «Строим вместе», НКО РООД «Квадрат» 13 ноября подходили на личный прием к председателю постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Якову Ефимову. Вопрос также был рассмотрен 15 ноября на личном приеме у Юрия Николаева, к которому обратились члены рабочей группы обманутых дольщиков Якутии НКО «Квадрат» Сергей Романов и Николай Макаров.

По итогам данных встреч парламентариями было принято решение поддержать выделение 150 млн рублей на реализацию мероприятия «Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья». Данное предложение поддержано и внесено в постановление Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Отметим, что в своём Послании Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин подчеркнул, что люди, которые вкладывают свои деньги в строительство жилья, должны быть надёжно защищены. Согласно поручению Президента РФ, сегодня руководство республики должно вести работу с целью предусмотреть финансовую помощь участникам долевого строительства, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. Вопрос, безусловно, актуален и требует комплексного, всестороннего рассмотрения с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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