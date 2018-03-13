Облом депутата

Вернее, перелом

13 марта депутат Ил Тумэна Виктор ФЕДОРОВ взорвал информационное пространство.

Он оперативно сообщал в соцсети о том, как складывается его насыщенный рабочий день.



Совещание в управе «Строительного» округа, по готовности избирательных участков к работе 18 марта.



Затем встреча с коллективом МУП АРТ по депутатской работе.





Посещение избирательного участка 725 (ДЮСШ 1), где депутат является координатором по организации его работы.



Днем электронные СМИ со ссылкой на Yakutiamediа сообщили о том, что депутат Ил Тумэна Виктор ФЕДОРОВ собирается идти на парламентские выборы с целью выдвинуться в Совет Федерации вместо Александра АКИМОВА. СМИ предположили, что за кресло сенатора будут биться ныне действующий сенатор Александр АКИМОВ, спикер Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ, и Виктор ФЕДОРОВ, заявивший о своих амбициях.

А вечером Виктор Николаевич сообщил о своем обломе, вернее, переломе:



Шел с работы. Поскользнулся, упал, закрытый перелом, гипс… вот так закончился сегодняшний день …

Многочисленные френды провели аналогии с советским кинематографом и спрашивают, как обстоят дела с бриллиантами, сочувствуют, советуют повышать уровень кальция в организме и желают скорейшего выздоровления. Чего и мы желаем Виктору Николаевичу, чтоб с новыми силами — в гущу политики, на благо народа!