Облике морале Александр Ким-Кимэн в Баку

ЯКУТО ТУРИСТО! ОБЛИКЕ МОРАЛЕ! Фразу "Цигель, цигель, товарищи! Ай-лю-лю", "Руссо туристо! Облико морале!" и сейчас можно услышать в разговорах. "Самая интригующая сцена фильма "Бриллиантовая рука" была снята в Баку, на улице, которая выходит к Крепостным воротам. Помните, группа туристов с экскурсоводом движется по одной из старых улочек, а яркая девица зазывает гостей словами "Цигель, цигель! Ай-лю-лю". Второй раз улица попала в кадр, когда Миронов искал Никулина, и уже тогда была произнесена фраза "Хорошо бы ай-лю-лю, но руссо туристо, облико морале!" #баку #солнечныйгород #старыйгород #бриллиантоваярука #руссотуристообликеморале #ЮрийНикулин #АндрейМиронов #кимкимэн #времявотпуске

