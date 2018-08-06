Облике морале Александр Ким-Кимэн в Баку

Председатель Конституционного суда Якутии Александр Ким-Кимэн пишет:

ЯКУТО ТУРИСТО! ОБЛИКЕ МОРАЛЕ!

Фразу «Цигель, цигель, товарищи! Ай-лю-лю», «Руссо туристо! Облико морале!» и сейчас можно услышать в разговорах. «Самая интригующая сцена фильма «Бриллиантовая рука» была снята в Баку, на улице, которая выходит к Крепостным воротам.

Помните, группа туристов с экскурсоводом движется по одной из старых улочек, а яркая девица зазывает гостей словами «Цигель, цигель! Ай-лю-лю». Второй раз улица попала в кадр, когда Миронов искал Никулина, и уже тогда была произнесена фраза «Хорошо бы ай-лю-лю, но руссо туристо, облико морале!