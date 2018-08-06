Облике морале Александр Ким-Кимэн в Баку

Председатель Конституционного суда Якутии Александр Ким-Кимэн пишет:
ЯКУТО ТУРИСТО! ОБЛИКЕ МОРАЛЕ!
Фразу «Цигель, цигель, товарищи! Ай-лю-лю», «Руссо туристо! Облико морале!» и сейчас можно услышать в разговорах. «Самая интригующая сцена фильма «Бриллиантовая рука» была снята в Баку, на улице, которая выходит к Крепостным воротам.
Помните, группа туристов с экскурсоводом движется по одной из старых улочек, а яркая девица зазывает гостей словами «Цигель, цигель! Ай-лю-лю». Второй раз улица попала в кадр, когда Миронов искал Никулина, и уже тогда была произнесена фраза «Хорошо бы ай-лю-лю, но руссо туристо, облико морале!
ЯКУТО ТУРИСТО! ОБЛИКЕ МОРАЛЕ! Фразу "Цигель, цигель, товарищи! Ай-лю-лю", "Руссо туристо! Облико морале!" и сейчас можно услышать в разговорах. "Самая интригующая сцена фильма "Бриллиантовая рука" была снята в Баку, на улице, которая выходит к Крепостным воротам. Помните, группа туристов с экскурсоводом движется по одной из старых улочек, а яркая девица зазывает гостей словами "Цигель, цигель! Ай-лю-лю". Второй раз улица попала в кадр, когда Миронов искал Никулина, и уже тогда была произнесена фраза "Хорошо бы ай-лю-лю, но руссо туристо, облико морале!" #баку #солнечныйгород #старыйгород #бриллиантоваярука #руссотуристообликеморале #ЮрийНикулин #АндрейМиронов #кимкимэн #времявотпуске