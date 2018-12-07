Обладателем Кубка Федерации по северному многоборью снова стала команда из Нерюнгри

В эти дни, с 5 по 6 декабря, в универсальном зале СК «Модун», проходил командный Кубок Федерации по северному многоборью. Спортсмены соревновались по трем видам спорта: тройной прыжок, метание тынзяна на хорей и прыжки через нарты.

В соревнованиях приняли участие команды из Верхневилюйского, Чурапчинского, Анабарского, Оленекского Мегино-Кангаласского улуса, а также Нерюнгри и Вилюйский улус выставили по две команды.

Участников многоборья приветствовал первый заместитель директора РЦНВС им. В. Манчаары Иван Борисов. Он подчеркнул важность развития национального спорта, поблагодарил команды за участие, а спортсменам пожелал высоких спортивных результатов и достижения всех намеченных целей.

По итогам двухдневных соревнований, победителем в общекомандном зачете стала сборная Нерюнгри-1 (62 очка), второе место, с отставанием лишь в одно очко, досталось молодой команде из Верхневилюйского улуса (63 очка), а третье место, ведомая новоиспеченным победителем Кубка России Алексеем Созоновым, заняла команда из Чурапчинского улуса (83 очка).

Напомним, что команда из Нерюнгри второй раз подряд становится обладателем Кубка Федерации по северному многоборью. Смогут ли в следующий раз сместить с вершины пьедестала эту талантливую команду, покажет лишь время. А пока, до следующего года, они чемпионы.

Общий итог:

Нерюнгри-1 Верхневилюйский Чурапчинский Анабарский Вилюйский-1 Вилюйский-2 Оленекский Мегино-Кангаласский Нерюнгри-2