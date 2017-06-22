Обладатель Toyota Land Cruiser Prado от РСК «Стерх» определится 8 июля

Беспрецедентный розыгрыш более 100* ценных призов от Региональной страховой компании «Стерх» состоится уже через две недели 8 июля на стадионе «Yс хоhуун» в с. Верхневилюйск в 20 ч. 00 мин. Итоги розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте компании, газетах «Кыым», «Якутск вечерний», сетевом издании SakhaLife.

РСК «Стерх» проведет розыгрыш акции, посвященной ХХ юбилейной Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары», в формате праздничного концерта с участием звезд якутской эстрады Лэгэнтэя, Айгылаана, Алисы Саввиновой и ведущей – Яной Федоровой.

В ходе мероприятия определятся счастливые обладатели бытовой и цифровой техники, механизированных инструментов, товаров для автолюбителей, активного отдыха, охоты, в числе которых: Apple iPhone 7, квадроцикл, сертификаты на охотничьи ружья, квадрокоптеры, гироскутеры

и главного приза – Toyota Land Cruiser Prado. В грандиозном розыгрыше участвуют клиенты АО РСК «Стерх», оформившие полис страхования от несчастного случая, имущества и заключившие договор банковского страхования, в том числе ипотеку до 8 июля 2017 года.

Успевайте оформить полис, который может стать для Вас счастливым!

*Список призов опубликован на сайте АО РСК «Стерх»: http://rsk-sterh.ru/files/prizy.pdf

Лицензия АО РСК «Стерх» СЛ, СИ, ОС №3983 от 22 сентября 2015 г.