Обиженный артельщик в отместку украл телефон

Пресс-служба регионального управления МВД пишет о незадачливом артельщике, приехавшем в Усть-Неру покупать продукты.

В дежурную часть ОМВД России по Оймяконскому району поступило сообщение от местного жителя. Мужчина сообщил, что из его квартиры пропал сотовый телефон за 8 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 31-летний уроженец Амгинского района.

Как выяснилось, накануне подозреваемый, работник артели вместе с двумя коллегами арендовали комнату у потерпевшего. Работники приехали в тот день в п. Усть-Нера, чтобы приобрести продукты питания.

Однако, в ходе общения между потерпевшим и злоумышленником разгорелся конфликт. Из-за этого потерпевший выгнал из квартиры работников артели уже через пару часов после заселения. Обиженный арендатор в отместку прихватил сотовый телефон хозяина квартиры. Мужчина собирался его сбыть, но не успел.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция статьи которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.