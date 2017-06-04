Обильный снегопад в Абые обернулся подтоплением

Как известно, в прошлом году в Абыйском улусе почти месяц шел непрерывный снегопад, в несколько раз превысивший нормы осадков так, что в некоторых населенных пунктах снег завалил дома по самую крышу.

Весна в северном районе приходит поздно. Выпавшие в прошлом году обильные осадки начали дружно таять.

С 1 июня одно из сел Абыйского улуса — Сыаганнаах, с населением 390 человек, расположенное в 160 километрах от райцентра поселка Белая Гора, начало подтапливаться вешними водами. Местные жители считают, что воде уходить некуда, поскольку ближайшая река Уяндино и ближайшие озера скованы льдом. А в лесах снегу еще много.

По неофициальным данным, вода заняла две улицы и около двух десятков дворов. Жители пяти домов, куда вода проникла через подвалы, эвакуированы. Некоторые из них временно разместились у родственников, а часть — в подготовленном эвакопункте.

Жизненно важные для Сыаганнааха котельная, электростанция и узел связи находятся на безопасно высокой точке села. Население села полностью информировано, обеспечено жизненно важными продуктами и лекарствами.

2 июня группа профессиональных спасателей прибыла в затапливаемый населенный пункт и, совместно с руководством администраций Мугурдахского наслега и Абыйского улуса, совершила облет местности, оценила обстановку и держит ситуацию под контролем.