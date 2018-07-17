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Общество
17 июля 2018, 10:34
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Обидевший Ил Дархана общественник самовыдвигается в Ил Тумэн

Пожалуй, выборы в Ил Тумэн по Набережному одномандатному округу №6 станут одними из самых интересных. Оттуда в парламент выдвигается известный правозащитник Николай Седалищев.

Только что Николай Иннокентьевич направил в ИГ «В Якутии.ру» обращение на якутском языке, из которого следует, что в это непростое время он хотел бы активнее работать в том направлении, чтобы недра республики вернулись народу. Также он намерен жестко и непримиримо бороться с коррупцией.

Исходя из этого, Николай Седалищев принял решение выдвинуться в Ил Тумэн по Набережному округу №6.

«Иду путем самовыдвижения. И теперь из числа избирателей Набережного округа я должен собрать 3% подписей. Поэтому обращаюсь ко всем жителям округа и города с просьбой помочь мне в сборе подписей. Если мы объединим свои усилия, то сможем добиться того, чтобы недра, природные ресурсы нашей родной Якутии работали на народ! Все подробности можно узнать в офисе 202 по улице Кулаковского, 28», — следует из обращения известного правозащитника.

Источник: http://www.v-yakutia.ru/?id=39938
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Михаил
17 июля 2018, 12:17

Правильно! Вот таких надо поддержать двумя руками. Думаю люди сделают правильный выбор, а не тех выскочек и разных чиновников, бизнесменов. Человек, который против произвола чиновников, растраты бюджетных денег, коррупции, кумовства, но и за правду, честность и открытость. Достойный и серьёзный кандидат! Народ обретет истинного защитника своего интереса! Удачи избирателям и самому кандидату!

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