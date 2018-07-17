Обидевший Ил Дархана общественник самовыдвигается в Ил Тумэн

Пожалуй, выборы в Ил Тумэн по Набережному одномандатному округу №6 станут одними из самых интересных. Оттуда в парламент выдвигается известный правозащитник Николай Седалищев.

Только что Николай Иннокентьевич направил в ИГ «В Якутии.ру» обращение на якутском языке, из которого следует, что в это непростое время он хотел бы активнее работать в том направлении, чтобы недра республики вернулись народу. Также он намерен жестко и непримиримо бороться с коррупцией.

Исходя из этого, Николай Седалищев принял решение выдвинуться в Ил Тумэн по Набережному округу №6.