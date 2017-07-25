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25 июля 2017, 21:57
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Объезд столицы: благоустройство дворов, строительство модульной котельной и школьного технопарка

Традиционный субботний объезд главы города Якутска Айсена Николаева начался с микрорайона Марха. Здесь прошла встреча с жителями многоквартирных домов по ул. Совхозная. Ранее постояльцы домов № 8-9 обратились через социальные сети с жалобой, что из-за отсутствия канализационных труб, хозяйственно-фекальные воды стекают прямо под основание дома.

“Управляющая компания “Арктика строй” подошла к каждой квартире индивидуально и оперативно решила проблему. Изменения на лицо — у нас появились не только новые трубы, но и мусорные контейнеры. Кроме того, все жильцы вышли на субботник и своими силами обустроили красивый палисадник. Очень хотим, чтобы городские власти помогли нам и с установкой детской площадки”, — делится жительница дома № 9 Марианна Башарова.

До начала отопительного сезона здесь появится модульная котельная с двумя емкостями. Такое решение было принято в связи с прекращением работы котельной КРС, которая ранее отапливала 12-ти квартирные дома. Площадка под строительство подготовлена, расчищена от деревянных построек и кладовок.

Далее прошла встреча с жильцами, проживающими по ул. Набережная, которые ранее поднимали вопрос сохранения проезжей части грунтовой дороги. “Собственник одного из земельных участков грозится захватить проезжую часть дороги, которой мы все пользуемся. Ему был выдан земельный участок еще в 2006 году, после чего он потихоньку начал увеличивать его площадь, теперь хочет захватить и проезжую часть”, — выражали свое недовольство жители. Выяснилось, что ширина дороги после захвата земли стала 5,5 метров, когда как по ГОСТу ширина проезжей части должна быть не менее 6 метров. По сообщению руководителя Агнетства земельных отношений Анастасии Новоселовой, вопрос будет решен в судебном порядке.

В Строительном округе по ул. Халтурина МУП “Агенство по развитию территорий” строит 16-этажный жилой дом на 330 квартир, где 227 квартир прездназначены работникам бюджетной сферы по муниципальной программе “Обеспечение жильем насления городского округа “город Якутск”. Сроки сдачи в эксплуатацию затянулись из-за резкого потепления грунтов. В прошлом году получено разрешение на поэтапную сдачу дома по подъездам. Подрядной организацией выступает компания “Кинг-95”, на площадке трудится порядка 130 человек.

“Третий и четвертый подъезды планируем сдать в эксплуатацию ко Дню города Якутска. Сейчас идут работы по инженерно-техничсекому обеспечению. Электричество уже есть, скоро завершится устанвока системы водоотведения и теплоснабжения. Второй подъезд будет сдан в начале 2018 года, а первый – в конце 2018 года”, — рассказывает генеральный директор МУП “АРТ” Лия Шайнурова.

Главой города также были осмотрены дворовые территории многоквартирных жилых домов по ул. Дзержинского, Петра Алексеева, Лермонтова, благоустраиваемые по муниципальной программе “Формирование комфортной городской среды”. Во дворе ул. Дзержинского, 9, кроме асфальтирования придомовых проездов, обустройства водоотводных лотков, сада с посадками деревьев и кустарников, освещения, установки урн и скамеек, по проекту «Народный бюджет» будет построена детская площадка «В гостях у сказки» и спортивная площадка.

Во дворах домов по ул. П. Алексеева, 4/3, 6/2, и Лермонтова, 29, 29/4, идет асфальтирование проездов. Проектом предусмотрены водоотводные лотки, зеленая зона, скамейки и урны.

В ходе объезда руководству города была продемонстрирована установка серии УМ по утилизации (сжиганию) отходов опытно-экспериментальной компании «Эко-Энергия».

«Идея пришла в 2012 году совместно с Академией наук РС (Я). С тех пор мы сделали 10 образцов трех серий: УМ-1 – бочкооразный, УМ-2 — пирамидообразный, УМ-3 – передвижной на автомобильном ходу. Они предназначены для термического уничтожения промышленных, медицинских, бытовых и других отходов жизнедеятельности человека. Эта технология получилась на базе двух направлений наук – аэродинамики и высокотемпературного горения», — рассказывает директор компании Андрей Хиль.

По словам Андрея Юрьевича, установки применяются в пяти субъектах РФ. Научно доказано, что такой вид утилизации отходов не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

Последним пунктом объезда стал Дворец детского творчества. Здесь, согласно федеральному проекту, в сентябре откроется первый школьный технопарк «Кванториум». После ремонта первый этаж правого крыла учреждения превратится в современную площадку с высокотехнологичным оборудованием. Учащиеся 5-11 классов будут получать дополнительные знания по восьми направлениям: энерджиквантум, IT-квантум, аэроквантум, геоквантум, космоквантум, нейроквантум, робоквантум и виртуальная дополненная реальность.

Отметим, что федеральный проект по созданию сети школьных технопарков «Кванториум» реализуется в 19 регионах страны. В 2017 году к реализации проекта приступят еще 12 городов России, в том числе и город Якутск.

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