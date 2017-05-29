Объезд главы Якутска: СОШ №20, проточность горканала, подготовка к Ысыаху Туймаады

27 мая, в ходе планового субботнего объезда глава города Айсен Николаев ознакомился с планом работ по благоустройству дворовой территории СОШ №20, расположенного по ул. Чайковского, 30, в Сайсарском округе.

Директор школы Ульяна Аргунова отметила, что на сегодняшний день в школе обучается 173 учащихся. В этом году в рамках проекта «Школьные дворы столицы» на территории общеобразовательного учреждения планируется проведение работ по благоустройству и строительство спортивной площадки. «Здание школы не является объектом типового строительства, поэтому у нас имеется ряд проблемных вопросов. Например, в школе отсутствует спортивный зал, а на дворовой территории размещены объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры», — говорит Ульяна Алексеевна.

Обсудив вопросы благоустройства дворовой территории с руководством школы, членами родительского актива, депутатом Якутской городской Думы Станиславом Сивцевым, членом Общероссийского народного фронта Антоном Жондоровым, глава города дал поручение Управлению архитектуры и градостроительной политики, МКУ «Главстрой», профильным структурам до 15 июня внести предложения по перспективному развитию пришкольной территории.

«Можно рассмотреть варианты сноса соседних домов, чтобы в последующем на освободившихся участках запланировать строительство пристроя к школе», — прокомментировал глава города Айсен Николаев.

Далее глава принял участие в знаменательном историческом событии жилищно-коммунальной отрасли столицы – запуску воды из озера Сайсары на Городской канал. В результате масштабных работ, проведенных с началом открытия сезона этого года, вода из реки Шестаковка по реконструированным участкам горканала начала поступать в городские озера. Всего в систему городских озер удалось направить свыше 1 млн. 200 тыс. кубов свежей проточной воды.

«Сегодня порядка 145 тыс. кубов проточной воды из озера Сайсары потечет по артериям горканала до Талого озера, а затем и до Даркылаха, где расположено водопропускное сооружение №4. Уверен, что восстановление проточности данного участка позволит городскому каналу значительно улучшить экологическую обстановку в городе – проще говоря, городские озера перестанут «цвести»», — отметил Айсен Сергеевич.

Объезд завершился в местности Yс Хатыҥ, где глава провел заседание организационного комитета «Ысыах Туймаады-2017». Юбилейный ысыах в этом году пройдет 24-25 июня. До начала самого масштабного мероприятия осталось меньше месяца, и подготовка архитектурно-этнографического комплекса «Yс Хатыҥ» идет в усиленном режиме.

На месте глава ознакомился с ходом подготовительных работ по благоустройству территорий Центра кумысопития, ипподрома «Дьөhөгөй» и центральных тюсюлгэ. С представителями ГИБДД обсудил вопросы обеспечения транспортной безопасности, установки указателей и дорожных знаков. «Учитывая то, что ежегодно Ысыах Туймаады посещает все большее количество гостей, вопросам подготовки мы уделяем особое внимание. За оставшийся период времени предстоит много работы, но мы обязательно справимся в срок. Через СМИ хочу призвать всех горожан и гостей столицы обязательно прийти на Ысыах в национальной одежде и тем самым принять участие в установке очередного Рекорда Гиннесса», — подвел итоги объезда Айсен Николаев.