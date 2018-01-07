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Столица
6 января 2018, 16:57
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Объезд главы города: санитарное состояние территорий, контроль за деятельностью коммунальных предприятий

Продолжаются объезды руководства города по проверке санитарного состояния территорий округов и пригородов. Сегодня, 6 января, глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ в сопровождении руководителей профильных структур Окружной администрации города Якутска проинспектировал санитарное состояние Гагаринского, Губинского, Октябрьского, Промышленного округов, мкр. Марха, работу коммунальных предприятий и ресурсоснабжающих организаций столицы. Проверены дворовые территории многоквартирных домов и частного сектора на территории улиц Дзержинского, Ф. Попова, Бестужева-Марлинского, Леваневского, 50 лет Советской Армии, Бабушкина, Речников, Пилотов, Курнатовского, Жорницкого, Ушакова, П. Алексеева, Стадухина, Лермонтова, Каландаришвили, в микрорайоне Марха улицы Мархинская, Олега Кошевого, Интернациональная, Заводская, Экспериментальная.

Глава города отметил положительную динамику деятельности управляющих компаний по своевременной уборке и вывозу мусора, твердых и жидких бытовых отходов. Айсен Николаев осмотрел ход работы по складированию снега на городском полигоне, расположенном по ул. 50 лет Советской Армии. Сюда большегрузная техника АО «Якутдорстрой», МУП «Жилкомсервис» ежедневно привозит горы спрессованного снега, убранного с улиц, площадей, дворов. Коммунальные службы начали вывозить снег на полигон уже с первых дней поздней осени. Количество улиц, с которых систематически вывозят снег, осталось прежним, что и в прошлые годы, зато периодичность увеличена в два, а местами – в три раза.
Также глава города проверил работу коммунальных и ресурсоснабжающих предприятий по устранению наледей, образовавшихся в результате розлива водопропускных систем и канализации на улицах Рыдзинского и Каландаришвили.
Главный инженер АО «Водоканал» Сергей ДИДЕНКО доложил, что устранение причин течи началось своевременно, сейчас идет уборка и вывоз наледи, задействовано несколько единиц большегрузной спецтехники АО «Якутдорстрой».

«Сегодня по проверке санитарного состояния территорий округов и пригородов проведен заключительный объезд, в ходе которого проверены проблемные адреса Губинского, Промышленного округов и микрорайона Марха. В ходе объезда по линии АО «Водоканал» проверены работы по устранению прорывов локальных систем водоснабжения и канализации. Сейчас с проезжей части ул. Рыдзинского силами АО «Якутдорстрой» активно убирается наледь, после чего начнется ликвидация аварии на участке ул. Каландаришвили. Куски асфальта и строительный мусор, образовавшиеся в ходе ликвидации последствий течи, будут убраны, а летом данный участок заасфальтируют.
В целом, коммунальные службы города в период новогодних праздников приступили к своим обязанностям своевременно. Уверен, что за оставшиеся дни до окончания новогодних каникул, они будут работать в таком же оперативном режиме, не сбавляя набранного темпа», — подвел итоги объезда Айсен Николаев.

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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