Объем средств населения в РСХБ превысил 800 млрд рублей

Объем средств, размещенных физическими лицами в Россельхозбанке, превысил 800 млрд рублей, прирост с начала текущего года составил более 34%. В настоящее время РСХБ занимает по данному показателю третье место в банковской системе России.

В общем портфеле средств населения порядка 745 млрд рублей приходятся на срочные вклады. Банк предлагает вкладчикам широкую продуктовую линейку, отвечающую их ключевым потребностям: привлекательные процентные ставки, сроки размещения от 1 месяца до 4 лет, капитализация процентов, возможность пополнения и частичного снятия средств, а также открытия депозита в пользу третьего лица. Для пенсионеров разработаны специальные вклады на более привлекательных условиях.

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях составляет 7,7% годовых, в иностранной валюте ставки достигают 2,35% годовых в долларах США. В настоящее время условия РСХБ по срочным вкладам являются одними из наиболее конкурентоспособных на рынке банковских депозитов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.