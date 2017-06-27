Объем средств населения в Россельхозбанке превысил 700 млрд рублей

Объем средств, размещенных физическими лицами в Россельхозбанке, превысил 700 млрд рублей, увеличившись с начала текущего года более чем на 17%. Большая часть портфеля – порядка 650 млрд рублей – приходится на срочные вклады.

В настоящее время РСХБ занимает четвертое место в банковской системе России по объему средств населения. В Банке действует широкая продуктовая линейка, отвечающая ключевым потребностям вкладчиков: привлекательная процентная ставка, сроки размещения от 1 месяца до 4 лет, капитализация процентов, возможность пополнения и частичного снятия средств, а также открытия депозита в пользу третьего лица. Особое внимание Банк уделяет пенсионерам, для которых предлагает специальные вклады на более привлекательных условиях.