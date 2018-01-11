Об отключениях электроэнергии на 11 января

11 января предстоят временные ограничения электроснабжения ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 11 января в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 — ул. Газовиков 25- 40/2, Молодежная, Подгорная, Сергеляхское поле (частично), Маганский тракт, 2 км. (частично); 09:30-15:00 – ул. Пионерская 9, Жорницкого 40, 42; 09:00-17:00 – ул. Автомобилистов 7/2-31, Автодорожная 38/24, 38/24 А, Кушнарева, Озерная, Луговая 48/2-72/1, Чернышевского 94-118 А, Крупской 26, 87/2, с. Пригородное (частично); 13:30-17:00 — 1, 2 Даркылахская 1- 40/1, Беринга 39/7, 41/4 а, Очиченко 16, Сергеляхское шоссе 10, 11 км. (частично), Автодорожная 1/2- 11/1, Красильникова 7, СОТ Прибрежный. Таттинский улус: 09:00-17:00 — с. Усть-Татта, Хара-Алдан. Верхневилюйский улус: 12:00-16:00 – с. Оргет, Быракан, Куду. В графике возможны изменения. Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму. comments powered by HyperComments

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