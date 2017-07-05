Об отключениях электроэнергии 6 июля

6 июля предстоят временные ограничения электроснабжения Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 6 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 – Автодорожная 6, 23, 10, 57, Красильникова 6/4, 15, 15/1, 15/11, пер. Кадетский 2, Студенческий переулок 1-3, 8, Совхозная 1, 2, 6, Жиганская 31, 34, Медиков 10, 24, 26, Охотников 1, 15, пер, Учур 1, 3, ЖК «Прометей», Орджоникидзе 3, 3/1, 5/1, 7, 7/1 ДСК Механизатор (частично), СОТ Тундра (частично); 14:00-17:00 – Лермонтова 87, Кузьмина 20, 22, 23, 26, 28, Можайского 60/4, 60/5, 60/7, 60/12-60/14, 60/19, 73, 79, Спутник-2 (частично), Янская 7/2, 22/1, 27, 32, 34, 36, 37, Полярная 14, 17, 21, пер. Тихий 5, Депутатская 9, Алданская 3, Якутская 17, Космонавтов 17, 19, 25, 26/1; Усть-Алданский улус: 09:00-12:00 – летняя ферма «Чэчир»; 10:00-18:00 – с. Арылах, Бейдинге, Окоемовка; АЗС с. Сырдах; 13:00-15:00 – Конебаза; 15:00-17:00 – с. Саслыкан. В графике возможны изменения. comments powered by HyperComments

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