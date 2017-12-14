Об отключении электроэнергии на 15 декабря

15 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 15 декабря в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 –Петра Алексеева 73/1, 73/2, 75/2, Лермонтова 42, 52, Билибина 48/6, Сергеляхское шоссе 9-11 км (частично); 09:00-17:00 – Чкалова 9-24, Строда 29-62, Тимирязева 13-22, Дежнева, Чепалова; 09:30-12:00 – Дзержинского 20, 23, 25, 25/1, 27/1, 31/1, 29, 31, 33, Халтурина 2-6/2, Лермонтова 20, 22, 24/1, Ильменская 1-34, Винокурова 21-48, Лонгинова 24/1-80, Ново-Сайсарская 4/9-30/6, Билибина 13/6-19/6, Окружная дорога, с. Табага; 09:30-13:00 – Вилюйский переулок 3-28, Лермонтова 66-80/4, Вилюйский тракт 3, 4 км, Бекетова 27-87, Макаренко, Сосновая, Притузова 39-53, Автодорожная 38-38/36, частный сектор района ГБУ «Якутский республиканский наркологический диспансер», Сергеляхское шоссе 4, 5 км, Хоринский переулок, Луговая, Кушнарева, Красильникова; 10:00-14:00 – Намцырский тракт (частично); 13:30-17:00 – мкр-н «Стерх» (частично), Ивана Крафта (частично), Малая Марха (частично), Маганский тракт 2 км; 14:00-17:00 – Свердлова 14/2, 16/2, Халтурина 7/2, 11, 11/2, 13. Ленский район: 10:00-17:30 – г. Ленск (АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «Ростелеком»). Мегино-Кангаласский улус: 10:00-15:00 – п. Нижний-Бестях (Лесхоз, ГНС). В графике возможны изменения. Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму. comments powered by HyperComments

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