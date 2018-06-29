АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
22
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.06.2018, 18:44
Культура & Образование
Эксклюзив
В Сербии на фотовыставке представлены якутские мастерицы
29.06.2018, 18:05
Общество
Речники отметили профессиональный праздник
29.06.2018, 17:59
Столица
Три улицы перекроют для полумарафона «Белые ночи»
29.06.2018, 17:51
Экономика
В Якутии началась реализация плана социального развития центров экономического роста
29.06.2018, 17:46
Общество
Об особенностях рассмотрения жалоб и заявлений граждан подразделениями собственной безопасности МВД
29.06.2018, 17:24
Желток
Эксклюзив
Чекин уехал… чтобы вернуться!
29.06.2018, 16:57
Общество
Сварщики Якутии лучшие в Дальневосточном федеральном округе
29.06.2018, 16:23
Столица
Об изменении схемы движения автобусных маршрутов № 35 и № 9
29.06.2018, 16:07
Политика
ЕР проведет праймериз по выборам кандидата на пост мэра Якутска
29.06.2018, 16:02
Экономика
С 1 июля в стройкомплексе РФ будут действовать новые законы
29.06.2018, 15:52
Политика
Эксклюзив
Началась смена поколений среди представителей КМНС в политике?
29.06.2018, 15:36
Экономика
Сахатранснефтегаз: Хронические неплатежи за газ отрицательно влияют на процесс производства
29.06.2018, 15:32
Путешествия
Тематические туры – это путешествия для увлеченных!
29.06.2018, 14:58
Политика
Руководитель Минвостокразвития ознакомился с ходом строительства СОШ №35 в Якутске
29.06.2018, 14:55
Политика
Распоряжение о выделении средств пострадавшим от паводка в Якутии скоро внесут в Правительство РФ
29.06.2018, 14:44
Политика
Айсен Николаев обсудил с Галиной Данчиковой вопросы развития территорий
29.06.2018, 14:35
Красота & Здоровье
Видео
«Облачная поликлиника» — проект Минздрава Якутии
29.06.2018, 14:25
Республика
Одиннадцати якутянам присвоены звания мастеров спорта России
29.06.2018, 14:22
Политика
Эксклюзив
Эрнст Березкин предпримет вторую попытку баллотироваться на выборы Ил Дархана
29.06.2018, 13:30
Общество
5 способов добиться поставленной цели
29.06.2018, 13:15
Экология
Крупный град стал испытанием для жителей Пеледуя
29.06.2018, 13:00
Спорт
Звезды якутского спорта встретятся на Ысыахе Олонхо
29.06.2018, 12:55
Культура & Образование
Фотофакт
Российские кинозвезды «десантировались» в Ленске
29.06.2018, 12:46
Политика
Экстра
Еще один претендент на пост мэра Якутска
29.06.2018, 12:40
Происшествия
Якутянину суд заменил условный срок на реальный
29.06.2018, 12:27
Общество
Эксклюзив
Стилист Дая Аталларова добилась развода
29.06.2018, 12:24
Общество
Якутский бизнесмен уклонился от уплаты налогов в 2 млн рублей
29.06.2018, 12:03
Республика
Очередной депутат лишился мандата
29.06.2018, 11:49
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Мирном получил 3,5 года колонии-поселения
29.06.2018, 11:33
Культура & Образование
Новые направления в ЯГСХА
29.06.2018, 11:20
Происшествия
Жительница Якутии ударила ножом дочь
29.06.2018, 11:09
Политика
Предложения ЕР по пенсионной системе будут проработаны совместно с правительством
29.06.2018, 10:59
Происшествия
Шайка «черных риелторов» осуждена в Якутске
29.06.2018, 10:47
Происшествия
В Якутии зафиксировано 107 природных пожаров
29.06.2018, 10:38
Происшествия
Резонанс
Пожарные эвакуировали 2 человек из новостройки в Якутске
29.06.2018, 10:36
Общество
Школу-долгострой в Якутске введут в эксплуатацию к концу года
29.06.2018, 10:19
Экология
Фотофакт
В ресурсном резервате «Джероно» увеличивается численность животных
29.06.2018, 10:03
Столица
С 1 июля подорожает проезд в автобусах Якутска
29.06.2018, 10:00
Происшествия
Видео
Фотофакт
Пожар возле новостройки в Якутске
29.06.2018, 9:55
Политика
Первый претендент подал документы на выборы мэра Якутска
29.06.2018, 9:52
Культура & Образование
В Якутске открылась выставка древних животных
29.06.2018, 9:46
Общество
Трудовые книжки уходят на «пенсию»
29.06.2018, 9:30
Спорт
Определены все участники плей-офф ЧМ-2018 по футболу
29.06.2018, 9:13
Общество
Глава Минвостокразвития прибыл в Якутск
29.06.2018, 9:02
Происшествия
В Чурапче загорелась насосная станция
29.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 29 июня 2018
28.06.2018, 23:19
Общество
Народный депутат Владимир Атаманченко провел личный прием граждан
28.06.2018, 23:11
Культура & Образование
Международный бакалавриат — новый вектор образования республики
28.06.2018, 22:56
Политика
Экстра
Единороссы выдвинули кандидатов в депутаты Ил Тумэн
28.06.2018, 22:22
Политика
Экстра
Айсен Николаев выдвинут на выборы главы Якутии
28.06.2018, 22:12
Политика
Избран главный якутский единоросс
28.06.2018, 18:15
Столица
Горожане саботируют работы по капитальному ремонту Хатынг-Юряхского шоссе
28.06.2018, 18:01
Республика
Первые гости Ысыаха Олонхо
28.06.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Бой бессоннице: как заснуть ровно за одну минуту
28.06.2018, 17:50
Экономика
Объявление
29 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
28.06.2018, 17:45
Спорт
Якутянин Валерий Андросов сразится на первенстве мира по вольной борьбе
28.06.2018, 17:28
Общество
Некролог
Не стало талантливого человека
28.06.2018, 17:23
Спорт
ЯГСХА ипподромугар ат сүүрдүүтүгэр ыҥырабыт
28.06.2018, 17:11
Культура & Образование
Видео
Керамическую сэргэ презентовали в Якутске
28.06.2018, 16:54
Экономика
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение заречных районов Якутии
28.06.2018, 16:45
Столица
Стройотряды Якутска ликвидируют ветхие постройки
28.06.2018, 16:30
Финансы
РСХБ направил в экономику Мордовии более 104 млрд рублей
28.06.2018, 16:08
Экология
Долгожданное лето пришло в Депутатский
28.06.2018, 16:03
Красота & Здоровье
Белые ночи с BASCONI: На все сумки до 50%!
28.06.2018, 16:00
Происшествия
В Якутии мужчина, затаив обиду, выстрелил в знакомого
28.06.2018, 15:54
Республика
Более 30 человек отказались от стыковочных рейсов из Зырянки в Якутск и обратно
28.06.2018, 15:36
Столица
Город предлагает предпринимателям земельные участки на выгодных условиях
28.06.2018, 15:20
Общество
В Якутск прибыл заместитель министра МЧС России Павел Барышев
28.06.2018, 15:11
Происшествия
Видео
В Якутске застрявший в лифте парень панически пытается выбраться наружу
28.06.2018, 15:00
Экология
Дожди не торопятся уходить из Якутии
28.06.2018, 14:50
Общество
Добро пожаловать на пляж, или купаться пока еще запрещено
28.06.2018, 14:40
Экономика
Владимир Солодов: Мост через Лену будет
Архив новостей
Общество
29 июня 2018, 17:46
182

Об особенностях рассмотрения жалоб и заявлений граждан подразделениями собственной безопасности МВД

К основным задачам, которые в своей служебной деятельности  решают сотрудники подразделений собственной безопасности, относятся предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, планируемых, совершенных,  либо совершаемых сотрудниками, гражданскими служащими и работниками системы МВД России, выявление их коррупционных связей, а также установление причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Одним из источников информации о нарушениях, совершаемых сотрудниками  органов внутренних дел, являются обращения граждан. Ежегодно Оперативно-разыскной частью собственной безопасности Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) рассматриваются около трехсот жалоб и заявлений граждан, которые являются показателями  доверия жителей республики к подразделению собственной безопасности. Якутяне имеют возможность обратиться лично в Оперативно-разыскную часть собственной безопасности, направить обращение посредством почтовых оправлений, обратиться по телефону доверия или по электронной почте.

При этом многие считают, что чем выше  должность руководителя, которому направляется обращение, тем эффективнее будут принятые меры. Также многие граждане используют метод «веерной рассылки» и одновременно либо последовательно направляют свои обращения  в различные правоохранительные органы и на имя руководителей различных уровней и подразделений. Стоит обратить внимание, что 40%-50%  жалоб и обращений граждан, поступающих в  Оперативно-разыскную часть собственной безопасности, относятся к компетенции подразделений собственной безопасности. Остальные обращения содержат информацию о нарушениях уголовно-процессуального законодательства, сроками и результатами рассмотрений обращений граждан в городских и районных отделах полиции, ненадлежащем содержании лиц в местах лишения свободы. Принимая во внимание, что не все обращения граждан относятся к компетенции подразделений собственной безопасности, обращения пересылаются  по подведомственности. О результатах рассмотрений обращений  в обязательном порядке уведомляется автор.

В целях качественной проверки поступающей в обращениях информации в Оперативно-разыскной части собственной безопасности  существует  отделение служебных проверок. Именно сотрудникам данного отделения поручается исполнение основной части жалоб и заявлений граждан. В зависимости от содержащихся в обращении сведений принимается решение  о проведении проверки силами Оперативно-разыскной части собственной безопасности, направлении его в другие подразделения Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) либо по подведомственности.  Необходимо отметить, что сотрудники отделения служебных проверок имеют большой опыт практической работы, в их обязанности входит оценка законности действий сотрудников, гражданских служащих и работников, установление причин  и условий, способствующих нарушениям законности и служебной дисциплины.

Говоря о характере поступающих в Оперативно-разыскную часть собственной безопасности писем, можно отметить  категорию заявителей, которые, направляя обращение в правоохранительные органы, в том числе и в подразделения собственной безопасности, пытаются воспрепятствовать рассмотрению административных материалов, расследованию уголовных дел, тем самым  избежать ответственности за совершенное деяние. Указанная категория граждан сообщают информацию, не соответствующую действительности, искажают ее, либо сообщают о том, что то или иное решение принятое сотрудником  в интересах оппонентов  из корыстной заинтересованности.

Как правило,  обращения данной категории выявляются непосредственно при проведении проверочных мероприятий и устанавливается факт злоупотребление гражданином  права на обращение и попытка дискредитации сотрудника органов внутренних дел, что в свою очередь может послужить основанием для возбуждения уголовного дела по фактам совершения преступления в отношении сотрудников органов внутренних дел, такие как клевета (ст. 128.1 УК РФ), клевета в отношении следователя (ст. 298 УК РФ), заведомо ложный донос (статья 306 УК РФ).

В завершении, призываем жителей республики проявлять гражданскую активность, и своевременно уведомлять правоохранительные органы о ставших известными  им фактах правонарушений.

Источник: ОРЧ СБ МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
28.06.2018, 2:00
Политика
Коммунисты Якутии выдвинули своих кандидатов на выборы главы и депутатов
23.06.2018, 13:24
Желток
Фотофакт
ВИПы на «Ысыахе Туймаады-2018» — кто в чем
27.06.2018, 13:27
Столица
Эксклюзив
Перестановки в мэрии Якутска
24.06.2018, 7:34
Общество
Эксклюзив
Айсен Николаев назвал новый символ Якутии
25.06.2018, 23:22
Общество
Фотофакт
Вместе! Коллектив аэропорта «Якутск» отметил Ысыах Туймаады вместе с жителями Строительного и Гагаринского округов
28.06.2018, 23:19
Общество
Народный депутат Владимир Атаманченко провел личный прием граждан
23.06.2018, 12:32
Политика
Айсен Николаев принял участие в заседании по вопросам межпарламентского диалога России и Японии
26.06.2018, 20:01
Происшествия
Трагедия на ысыахе в Мальжагаре
26.06.2018, 23:42
Желток
Фотофакт
Михаил Эверстов поймал огромного карася!
24.06.2018, 0:28
Культура & Образование
Эксклюзив
Этнозвезда Юлияна – Дьуруйээнэ дала уникальный концерт
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
29.06.2018

Речники отметили профессиональный праздник

Эксклюзив
Желток
29.06.2018

Чекин уехал… чтобы вернуться!

Общество
29.06.2018

Сварщики Якутии лучшие в Дальневосточном федеральном округе

Политика
29.06.2018

ЕР проведет праймериз по выборам кандидата на пост мэра Якутска

Экономика
29.06.2018

С 1 июля в стройкомплексе РФ будут действовать новые законы

Эксклюзив
Политика
29.06.2018

Началась смена поколений среди представителей КМНС в политике?

Экономика
29.06.2018

Сахатранснефтегаз: Хронические неплатежи за газ отрицательно влияют на процесс производства

Видео
Красота & Здоровье
29.06.2018

«Облачная поликлиника» — проект Минздрава Якутии