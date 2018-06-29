Об особенностях рассмотрения жалоб и заявлений граждан подразделениями собственной безопасности МВД

К основным задачам, которые в своей служебной деятельности решают сотрудники подразделений собственной безопасности, относятся предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, планируемых, совершенных, либо совершаемых сотрудниками, гражданскими служащими и работниками системы МВД России, выявление их коррупционных связей, а также установление причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Одним из источников информации о нарушениях, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, являются обращения граждан. Ежегодно Оперативно-разыскной частью собственной безопасности Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) рассматриваются около трехсот жалоб и заявлений граждан, которые являются показателями доверия жителей республики к подразделению собственной безопасности. Якутяне имеют возможность обратиться лично в Оперативно-разыскную часть собственной безопасности, направить обращение посредством почтовых оправлений, обратиться по телефону доверия или по электронной почте.

При этом многие считают, что чем выше должность руководителя, которому направляется обращение, тем эффективнее будут принятые меры. Также многие граждане используют метод «веерной рассылки» и одновременно либо последовательно направляют свои обращения в различные правоохранительные органы и на имя руководителей различных уровней и подразделений. Стоит обратить внимание, что 40%-50% жалоб и обращений граждан, поступающих в Оперативно-разыскную часть собственной безопасности, относятся к компетенции подразделений собственной безопасности. Остальные обращения содержат информацию о нарушениях уголовно-процессуального законодательства, сроками и результатами рассмотрений обращений граждан в городских и районных отделах полиции, ненадлежащем содержании лиц в местах лишения свободы. Принимая во внимание, что не все обращения граждан относятся к компетенции подразделений собственной безопасности, обращения пересылаются по подведомственности. О результатах рассмотрений обращений в обязательном порядке уведомляется автор.

В целях качественной проверки поступающей в обращениях информации в Оперативно-разыскной части собственной безопасности существует отделение служебных проверок. Именно сотрудникам данного отделения поручается исполнение основной части жалоб и заявлений граждан. В зависимости от содержащихся в обращении сведений принимается решение о проведении проверки силами Оперативно-разыскной части собственной безопасности, направлении его в другие подразделения Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) либо по подведомственности. Необходимо отметить, что сотрудники отделения служебных проверок имеют большой опыт практической работы, в их обязанности входит оценка законности действий сотрудников, гражданских служащих и работников, установление причин и условий, способствующих нарушениям законности и служебной дисциплины.

Говоря о характере поступающих в Оперативно-разыскную часть собственной безопасности писем, можно отметить категорию заявителей, которые, направляя обращение в правоохранительные органы, в том числе и в подразделения собственной безопасности, пытаются воспрепятствовать рассмотрению административных материалов, расследованию уголовных дел, тем самым избежать ответственности за совершенное деяние. Указанная категория граждан сообщают информацию, не соответствующую действительности, искажают ее, либо сообщают о том, что то или иное решение принятое сотрудником в интересах оппонентов из корыстной заинтересованности.

Как правило, обращения данной категории выявляются непосредственно при проведении проверочных мероприятий и устанавливается факт злоупотребление гражданином права на обращение и попытка дискредитации сотрудника органов внутренних дел, что в свою очередь может послужить основанием для возбуждения уголовного дела по фактам совершения преступления в отношении сотрудников органов внутренних дел, такие как клевета (ст. 128.1 УК РФ), клевета в отношении следователя (ст. 298 УК РФ), заведомо ложный донос (статья 306 УК РФ).

В завершении, призываем жителей республики проявлять гражданскую активность, и своевременно уведомлять правоохранительные органы о ставших известными им фактах правонарушений.