Об ограничении движения транспортных средств 12 июня

Уважаемые жители и гости столицы!
12 июня в связи с праздничными мероприятиями,приуроченными ко Дню России,в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет организовано ограничение движения транспортных средств на следующих участках дорог:
— проспект Ленина от пересечения проспекта Ленина и улицы Каландаришвили до пересечения проспекта Ленина и улицы Аммосова в период с 11:00 до 12:30.comments powered by HyperComments
Источник: Отдел организации и контроля транспортной деятельности ОА "г.Якутск"