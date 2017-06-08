Об ограничении движения транспортных средств 12 июня

Уважаемые жители и гости столицы! 12 июня в связи с праздничными мероприятиями,приуроченными ко Дню России,в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет организовано ограничение движения транспортных средств на следующих участках дорог: — проспект Ленина от пересечения проспекта Ленина и улицы Каландаришвили до пересечения проспекта Ленина и улицы Аммосова в период с 11:00 до 12:30. comments powered by HyperComments Источник: Отдел организации и контроля транспортной деятельности ОА "г.Якутск"

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