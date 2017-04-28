Об ограничении движения транспортных средств 1 мая в Якутске

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 1 мая с 09:00 до 15:00 часов на следующих улицах города Якутска будет ограничено движение транспортных средств:

— проспект Ленина от пересечения проспекта Ленина и улицы Кулаковского до пересечения проспекта Ленина и улицы Хабарова;

— улица Аммосова от пересечения улицы Аммосова и улицы Орджоникидзе до пересечения улицы Аммосова и улицы Ярославского;

— улица Кирова от пересечения улицы Кирова и улицы Пояркова до пересечения улицы Кирова и проспекта Ленина;

— улица Курашова от пересечения улицы Курашова и улицы Пояркова до пересечения улицы Курашова и улицы Ярославского;

— улица Петровского от пересечения улицы Петровского и улицы Белинского до пересечения улицы Петровского и проспекта Ленина;

— улица Октябрьская от пересечения улицы Октябрьская и улицы Пояркова до пересечения улицы Октябрьская и улицы Ярославского;

— улица Дзержинского от пересечения улицы Дзержинского и улицы Пояркова до пересечения улицы Дзержинского и проспекта Ленина;

— улица Чиряева от пересечения улицы Чиряева и улицы Хабарова до пересечения улицы Чиряева и улицы Орджоникидзе;

— улица Ярославского от пересечения улицы Ярославского и улицы Кулаковского до пересечения улицы Ярославского и улицы Хабарова;

— улица Орджоникидзе от пересечения улицы Орджоникидзе и улицы Петра Алексеева до пересечения улицы Орджоникидзе и улицы Петровского;

— улица Каландаришвили от пересечения улицы Каландаришвили и улицы Белинского до пересечения улицы Каландаришвили и проспекта Ленина;

— улица Ойунского от пересечения улицы Ойунского и улицы Дежнева до пересечения улицы Ойунского и улицы Октябрьская;

— улица Пояркова от пересечения улицы Пояркова и улицы Октябрьская до пересечения улицы Пояркова и улицы Курашова;

— улица Каландаришвили от пересечения улицы Ойунского и улицы Каландаришвили до пересечения улицы Белинского и улицы Каландаришвили;

— улица Белинского от пересечения улицы Каландаришвили и улицы Белинского до пересечения улицы Белинского и улицы Кулаковского.