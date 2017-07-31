Об объявлении благодарности Главы Республики Саха (Якутия)

За вклад в развитие государственной статистики, социально- экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд объявлена благодарность Главы Республики Саха (Якутия):
КОЛОСОВОЙ Маргарите Яновне, заместителю начальника отдела Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), город Якутск;
СЛОБОДЧИКОВУ Андрею Павловичу, начальнику отдела Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), город Якутск;
ФЕДОРОВУ Альберту Аркадьевичу, главному инженеру Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), город Якутск;
За заслуги в области культуры и искусства, образования, укреплении законности и правопорядка, вклад в социально- экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд
ЗАКУСИЛО Светлане Анатольевне, директору Усть-Нерского краеведческого музея, Оймяконский улус (район);
КЛИМОВУ Владимиру Александровичу, заместителю министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия), город Якутск;
ЛЮ Ирине Владимировне, заслуженному работнику образования Республики Саха (Якутия), почетному гражданину Нерюнгринского района.comments powered by HyperComments