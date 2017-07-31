Об объявлении благодарности Главы Республики Саха (Якутия)

За вклад в развитие государственной статистики, социально- экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд объявлена благодарность Главы Республики Саха (Якутия): КОЛОСОВОЙ Маргарите Яновне, заместителю начальника отдела Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), город Якутск; СЛОБОДЧИКОВУ Андрею Павловичу, начальнику отдела Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), город Якутск; ФЕДОРОВУ Альберту Аркадьевичу, главному инженеру Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), город Якутск; За заслуги в области культуры и искусства, образования, укреплении законности и правопорядка, вклад в социально- экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд ЗАКУСИЛО Светлане Анатольевне, директору Усть-Нерского краеведческого музея, Оймяконский улус (район); КЛИМОВУ Владимиру Александровичу, заместителю министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия), город Якутск; ЛЮ Ирине Владимировне, заслуженному работнику образования Республики Саха (Якутия), почетному гражданину Нерюнгринского района. comments powered by HyperComments Источник: Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ

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