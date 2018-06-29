Об изменении схемы движения автобусных маршрутов № 35 и № 9

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с многочисленными обращениями жителей с 3 июля 2018 года автобусный маршрут № 35 изменяет схему движения.

Также сообщаем, что с 1 июля 2018 года пилотный автобусный маршрут № 9 продлевает схему движения с улицы Кржижановского до улицы Бабушкина.