Об изменении схемы движения автобусных маршрутов № 35 и № 9

Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с многочисленными обращениями жителей с 3 июля 2018 года автобусный маршрут № 35 изменяет схему движения.
Также сообщаем, что с 1 июля 2018 года пилотный автобусный маршрут № 9 продлевает схему движения с улицы Кржижановского до улицы Бабушкина.
Источник: якутск.рф
Уважаемые читатели!
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