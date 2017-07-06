Об изменении режима работы ряда касс Энергосбыта

Якутское отделение Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» сообщает об изменении режима работы ряда пунктов приема платежей в столице республики.

С 6 по 30 июля касса в п. Табага (ул. Комсомольская, 20/2) переведена на временный график и работает два дня в неделю – в понедельник и четверг: с 08.00 до 16.00, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00.

С 6 по 23 июля касса по адресу: г. Якутск, ул. Пояркова, 18 по техническим причинам временно закрыта.

Клиенты могут произвести оплату в других кассах Энергосбыта. Ближайшие пункты приема платежей расположены по следующим адресам:

— ул. Курашова, 8 (ТЦ «Кэскил») – понедельник-пятница: 10.00-19.00; суббота: 10.00-18.00; воскресенье: 10.00-16.00; без перерыва;

— ул. П. Алексеева, 6 (ТЦ «Олонхо») – понедельник-пятница: с 10.00 до 19.00, без перерыва на обед; суббота: с 10.00 до 18.00, без перерыва на обед; воскресенье – выходной;

— ул. Октябрьская, 25 («1000 мелочей») – понедельник-пятница: с 10.00 до 18.00, без перерыва на обед; суббота – с 10.00 до 17.30, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; воскресенье – выходной;

— ул. Ф. Попова, 21 (Центр обслуживания потребителей «Якутскэнерго») – понедельник-пятница: 08.00-20.00; суббота: 09.00-18.00; воскресенье: 10.00-17.00; без перерыва.

Также прием платежей за услуги «Якутскэнерго» без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).

Оплату можно осуществить через сайт «Якутскэнерго» без регистрации или личный кабинет: http://yakutskenergo.ru.

Справки по тел. контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 498-498.