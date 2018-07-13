ОАО «ЛОРП» возобновило международные рейсы

Теплоход «Капитан Пашнин», который в 2016 году сходил в дальний поход до Дудинки, осенью 2017 года ушёл на Архангельск. После освидетельствования Морским Регистром, начал покорять морские просторы в зарубежных странах, доставляя генеральные грузы для нескольких европейских стран.

«Капитан Пашнин» стал, своего рода, символом возвращения пароходства на моря. Несколько лет назад суда ЛОРПа работали на морях, но, в связи со сложившейся экономической обстановкой в стране, были проданы. Тогда у предприятия не было денег, и оно пыталось продажами закрыть финансовые проблемы. Но «Капитан Пашнин» не был продан и, после двухлетнего ремонта, в 2016 году благополучно совершил рейс в Данию. Начиная с осени того же года, когда теплоход прошёл через Северный морской путь на Архангельск, он работает в круглосуточном режиме и по мировым стандартам. Апробация внедрения пароходства в систему морских перевозок прошла успешно.

Суда ОАО «ЛОРП» в Арктическую навигацию работают 2,5 месяца, а на морях европейской части есть возможность работать круглогодично. Благодаря «Капитану Пашнину» Пароходство набирает темпы своего развития на морских перевозках.

На сегодняшний день теплоход уже совершил несколько рейсов через Северный, Норвежский и Балтийский моря в Данию, Швецию, Бельгию, Германию, Латвию, Норвегию, Эстонию. Общий объем перевезенного груза составил порядка 30 тысяч тонн. Впереди у экипажа стоят задачи по доставке генеральных грузов из Мурманска в пункты назначений Якутии и отработать Арктическую навигацию. А далее теплоход вновь вернется на свое постоянное место дислокации и начнет доставлять известняк, пшеницу, щебень, пиломатериалы и другие грузы в зарубежные страны.