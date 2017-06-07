ОАО «ЛОРП»: план завоза грузов по итогам мая 2017 года перевыполнен!

На совещании, проведенном посредством радиосвязи, по итогам деятельности ОАО «ЛОРП» за 5 месяцев текущего года, генеральный директор Сергей ЛАРИОНОВ озвучил главные вопросы, на которые стоит обратить внимание в оставшемся периоде навигации.

Если говорить об итогах работы в мае, то ЛОРПом отгружено более 170 тыс. тонн груза с выработкой транспортной продукции в размере 205,4 млн.ткм. В навигацию 2017 года отгружено на 10 тыс. тонн больше груза, чем в мае 2016 года.

Из Осетрово отправлено 96 тыс. тн. грузов, в том числе: 49 тыс. тонн сухогруза, нефтеналив 47 тыс. тн.

Активная работа ведется по завозу грузов на малые реки. На сегодняшний день на реку Амга завезено 23 тысячи тонн каменного угля с Джебарики-Хая. Таким образом, для грузополучателей Амги завезен весь плановый объем.

План завоза на реку Вилюй составляет 86 тысяч тонн, что на 18 тыс. тонн больше, чем в 2016 году, в том числе 19 тысяч тонн нефтепродуктов и 67 тысяч тонн сухогрузов. Отправлены полностью объемы мукии лесные грузы. Из Осетрово оправлен плановый объем нефтепродуктов наливом, осталось около тысячи тонн внутренних перевозок из Кызыл-Сыра. Доставлено 5 тысяч тонн. Началась отгрузка газоконденсатного котельного топлива из Кызыл-Сыра.При плане завоза 51 тысяча тонн каменного угля отправлено 36 тысяч тонн (72% от плана), доставлено 12 тысяч тонн, отправление груза завершится во второй декаде июня.

Навигация 2017 года протекает в плановом режиме. В ходе радиосвязи принимавшие участие руководители структурных подразделений и капитаны озвучили проблемные вопросы, возникающие у флота. Все они будут разрешены в кратчайшие сроки.

Кроме того, во время совещания были отмечены капитаны, положительно отработавшие в мае 2017 года. Среди них — капитан «Петра Бекетова» Михаил МИТЮКОВ. Его экипаж с 2294 тысячами тонн самолетного топлива вышел из Осетрово 26 мая, и прибыл в Жатай 2 июня. Под выгрузку встал на Жатайской нефтебазе. Его экипаж выполнил задачу на отлично.