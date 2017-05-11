О женской доле в современном мире – через клип Намыыны

О женской доле в современном мире — новый клип НАМЫЫНЫ «Дьүөгэлэрим» («Подруги мои»). Слова Аграфены ПАВЛОВОЙ — АРЫППЫАНА, мелодия Намыыны.



Намыына совместно с творческим объединением «КэмВидео» представляет новый музыкальный клип. В самом начале, при прослушивании песни и составлении сценария у творческой группы возникла ассоциация с цветами. Так и образовалось рабочее название проекта — «Живые цветы». Поставили задачу, что клип должен нести некий психологический подтекст.



Не секрет, что в наше время многие женщины не могут найти свое истинное «Я», понять свое предназначение в этом мире. Надеемся, что наш клип поможет девушкам задуматься о самом важном – о праве выбора, о том, что каждый человек, в конечном счете, сам хозяин своей судьбы.



Исполнительница ФЕДОТОВА Марианна Ивановна – НАМЫЫНА.

Жанр: музыкальный клип

Язык: якутский.

Хронометраж: 3 мин.

Краткий синопсис:



Видеоклип «Живые цветы» позволит зрителям проследить за жизненными историями якутских женщин, переплетающимися друг с другом.

Героини видеоклипа:

1. Многодетная мама – «Ромашка», обычная сельская женщина с 5-7 детьми, замужем. В семье царит любовь.

2. Бизнес-вумен – «Денежное дерево», живет в городе, подтянутая, без семьи, на первом месте работа, вся в делах и тусовках.



3. Учительница – «Мимоза», живет в деревне, страдает от одиночества, смысл ее жизни — победы учеников. Проблема девушек с образованием, которые, уехав в деревню, не могут найти себе ровню среди обычных сельских мужчин.



4. Врач скорой помощи – «Лук в банке», живет в городе, уставшая от работы, но с огромным добрым сердцем, сострадает и помогает людям.



Продюсер Наталья Лопатина сыграла тело антисоциальной личности

5. Антисоциальная личность – «Засохшая алоэ», полностью потерянная личность.

Авторы клипа каждую героиню олицетворяют через цветок. И развязка сюжета: всеми этими пятью героинями может стать маленькая девочка в клипе. И только от нее зависит, кем она станет: счастливой многодетной матерью, успешной бизнес-вумен, учительницей, живущей победами своих учеников, сострадающим врачом или же опустится на дно общества… А может, она выберет свой путь, не похожий ни на чей?

Видеоклип «Живые цветы» не оставит равнодушными и самую требовательную категорию зрителей, ведь жизнь — это всего лишь миг, важно ее ценить и принимать ответственность за свои действия!

Основная цель: пропаганда нравственности, здорового образа жизни.



Между съемками — обсуждение

Создание качественного видеоклипа – это кропотливая работа большой творческой группы, воодушевленной общей идеей претворения в жизнь нового проекта.

Идейный вдохновитель и продюсер видеоклипа Наталья ЛОПАТИНА,



режиссер — Дмитрий НИКАНОРОВ, оператор-постановщик Серафим ФЕДОРОВ, помощник оператора Спиридон ЛОПАТИН, линейный продюсер Елена АНИСИМОВА и менеджер Ульйана ПАВЛОВА.

Всех героинь талантливо сыграла Ильяна ПАВЛОВА. Над образами работала известный стилист Мария ДАВЫДОВА.

Над образом Намыыны — Алла БОРИСОВА.

Роль девочки сыграла Лизочка ЛЫТКИНА.

Клип снимался в течении 2-х недель, в разных местах, уличные съемки зависели от погоды. Огромное спасибо всем нашим друзьям, партнерам, которые помогали претворить нашу идею в жизнь.







Благодарим:

Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона и заместителя директора Маргариту ВАСИЛЬЕВУ; главного врача скорой помощи Татьяну АНДРОСОВУ и весь коллектив, Якутскую специальную школу №34, директора Викторию ГУРЬЕВУ, коллектив учителей и детей, многодетную семью из Тулагино Петра и Ульяну ХАБАРОВЫХ и других.



Приятного просмотра!



Бэкстейдж — рабочие съемки клипа