О женской доле в современном мире – через клип Намыыны

О женской доле в современном мире — новый клип НАМЫЫНЫ «Дьүөгэлэрим» («Подруги мои»). Слова Аграфены ПАВЛОВОЙ — АРЫППЫАНА, мелодия Намыыны.
Намыына совместно с творческим объединением «КэмВидео» представляет новый музыкальный клип. В самом начале, при прослушивании песни и составлении сценария у творческой группы возникла ассоциация с цветами. Так и образовалось рабочее название проекта — «Живые цветы». Поставили задачу, что клип должен нести некий психологический подтекст.
Не секрет, что в наше время многие женщины не могут найти свое истинное «Я», понять свое предназначение в этом мире. Надеемся, что наш клип поможет девушкам задуматься о самом важном – о праве выбора, о том, что каждый человек, в конечном счете, сам хозяин своей судьбы.
Исполнительница ФЕДОТОВА Марианна Ивановна – НАМЫЫНА.
Жанр: музыкальный клип
Язык: якутский.
Хронометраж: 3 мин.
Краткий синопсис:
Видеоклип «Живые цветы» позволит зрителям проследить за жизненными историями якутских женщин, переплетающимися друг с другом.
Героини видеоклипа:
1. Многодетная мама – «Ромашка», обычная сельская женщина с 5-7 детьми, замужем. В семье царит любовь.
2. Бизнес-вумен – «Денежное дерево», живет в городе, подтянутая, без семьи, на первом месте работа, вся в делах и тусовках.
3. Учительница – «Мимоза», живет в деревне, страдает от одиночества, смысл ее жизни — победы учеников. Проблема девушек с образованием, которые, уехав в деревню, не могут найти себе ровню среди обычных сельских мужчин.
4. Врач скорой помощи – «Лук в банке», живет в городе, уставшая от работы, но с огромным добрым сердцем, сострадает и помогает людям.
Продюсер Наталья Лопатина сыграла тело антисоциальной личности
5. Антисоциальная личность – «Засохшая алоэ», полностью потерянная личность.
Авторы клипа каждую героиню олицетворяют через цветок. И развязка сюжета: всеми этими пятью героинями может стать маленькая девочка в клипе. И только от нее зависит, кем она станет: счастливой многодетной матерью, успешной бизнес-вумен, учительницей, живущей победами своих учеников, сострадающим врачом или же опустится на дно общества… А может, она выберет свой путь, не похожий ни на чей?
Видеоклип «Живые цветы» не оставит равнодушными и самую требовательную категорию зрителей, ведь жизнь — это всего лишь миг, важно ее ценить и принимать ответственность за свои действия!
Основная цель: пропаганда нравственности, здорового образа жизни.
Между съемками — обсуждение
Создание качественного видеоклипа – это кропотливая работа большой творческой группы, воодушевленной общей идеей претворения в жизнь нового проекта.
Идейный вдохновитель и продюсер видеоклипа Наталья ЛОПАТИНА,
режиссер — Дмитрий НИКАНОРОВ, оператор-постановщик Серафим ФЕДОРОВ, помощник оператора Спиридон ЛОПАТИН, линейный продюсер Елена АНИСИМОВА и менеджер Ульйана ПАВЛОВА.
Всех героинь талантливо сыграла Ильяна ПАВЛОВА. Над образами работала известный стилист Мария ДАВЫДОВА.
Над образом Намыыны — Алла БОРИСОВА.
Роль девочки сыграла Лизочка ЛЫТКИНА.
Клип снимался в течении 2-х недель, в разных местах, уличные съемки зависели от погоды. Огромное спасибо всем нашим друзьям, партнерам, которые помогали претворить нашу идею в жизнь.
Благодарим:
Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона и заместителя директора Маргариту ВАСИЛЬЕВУ; главного врача скорой помощи Татьяну АНДРОСОВУ и весь коллектив, Якутскую специальную школу №34, директора Викторию ГУРЬЕВУ, коллектив учителей и детей, многодетную семью из Тулагино Петра и Ульяну ХАБАРОВЫХ и других.
Приятного просмотра!
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Бэкстейдж — рабочие съемки клипа