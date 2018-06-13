О якутской иконе снимут фильм

Съемочная группа из Якутии побывала в Третьяковской галерее. В данный момент Якутская епархия снимает документальный фильм о чудотворной иконе Богородицы «Умиление Градоякутская». Мнения экспертов самой авторитетной галереи страны войдут в киноленту. По договоренности с Якутской епархией, Третьяковская галерея разрешила съемки у великой иконы христианского мира – Владимирской иконе Божьей матери.

Съемки также прошли в Троице-Сергеевой лавре и Московской духовной академии, в мастерских иконописи. Здесь по сей день сохранились древние традиции русского иконописного искусства. Эксперты-искусствоведы в области иконописи расскажут историю создания якутской иконы.

Фильм о чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Умиление Градоякутская» расскажет о святыне Якутии, ее происхождение и пребывание на якутской земле. В данный момент икона постоянно находится в храме Рождества Богородицы в г.Якутска. Зритель картину увидит уже этой осенью, автор проекта – архиепископ Якутский и Ленский Роман, режиссер – Светлана Сивцева, оператор – постановщик Серафим Федоров, продюсер – Анжелика Тупицына.

Напомним, проект реализуется на средства гранта Фонда Президентских Грантов и грантового конкурса «Православная инициатива».