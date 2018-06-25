О временном перекрытии улицы Якова Потапова

Окружная администрация города Якутска доводит до сведения, что с в связи с проведением работ по замене газопровода и в целях обеспечения безопасности дорожного движения организовано ограничение движения транспортных средств на период с 09:00 часов 25 июня до 23:00 часов 25 июля на участке улично-дорожной улицы Якова Потапова: от пересечения с улицы Кеши Алексеева до пересечения с Шевченко.

В связи с чем автобусные маршруты временно изменят схему движения.