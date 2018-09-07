О временном перекрытии дорог в День города

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска информирует о том, что 9 сентября в рамках проведения празднования Дня города будет организовано временное ограничение движения транспортных средств в городском округе «город Якутск» по следующим адресам:

-улица Кирова от въезда к прилегающей территории здания, расположенного по ул. Кирова, д. 14, до пересечения улицы Кирова и улицы Аржакова с 09:45 часов до 11:00 часов;

-улица Аржакова от пересечения улицы Аржакова и улицы Кирова до пересечения улицы Аржакова и улицы Чернышевского с 09:45 часов до 11:00 часов;

-улица Чернышевского от пересечения улицы Чернышевского и улицы Кулаковского до пересечения улицы Чернышевского и улицы Ярославского с 09:45 часов до 11:00 часов;

-улица Кирова от въезда к прилегающей территории здания, расположенного по ул. Кирова, д. 14, до пересечения улицы Кирова и улицы Аржакова с 19:00 часов до 23:00 часов;

— улица Аржакова от пересечения улицы Аржакова и улицы Кирова до пересечения улицы Аржакова и улицы Чернышевского с 19:00 часов до 23:00 часов;

-улица Чернышевского от пересечения улицы Чернышевского и улицы Кулаковского до пересечения улицы Чернышевского и улицы Ярославского с 19:00 часов до 23:00 часов;

-съезд на Зеленый луг на пересечении улицы Чернышевского и улицы Аржакова с 19:00 часов до 23:00 часов;

-улица Аммосова от пересечения улицы Аммосова и улицы Ярославского до пересечения улицы Аммосова и улицы Чернышевского с 10:00 часов до 23:00 часов.