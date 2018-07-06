О временном ограничении движения транспорта по улице Жорницкого и Объездному шоссе

Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с проведением работ по монтажу опор компенсатора тепловых сетей и в целях обеспечения безопасности дорожного движения по улице Жорницкого – Объездное шоссе на период с 07:00 часов 07 июля до 23:00 часов 21 июля 2018 года будет ограничено движение транспортных средств.
Маршрутные автобусы будут осуществлять движение согласно указанной схеме.
Источник: Якутск.рф
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