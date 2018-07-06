О временном ограничении движения транспорта по улице Жорницкого и Объездному шоссе

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с проведением работ по монтажу опор компенсатора тепловых сетей и в целях обеспечения безопасности дорожного движения по улице Жорницкого – Объездное шоссе на период с 07:00 часов 07 июля до 23:00 часов 21 июля 2018 года будет ограничено движение транспортных средств.

Маршрутные автобусы будут осуществлять движение согласно указанной схеме.