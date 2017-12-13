О торговой марке «Саха Чай»

Торговая марка «Саха Чай» осуществляет полный цикл производства чая из дикорастущего сырья на профессиональном оборудовании.

Сбор сырья производится в экологически чистых районах Республики Саха (Якутия) Флора Якутии, несмотря на суровые климатические условия, а возможно, и благодаря им, может стать беспрецедентным источником сырья для производства и купажирования эксклюзивной линейки чаев на основе Иван-чая.

Химический скрининг растений флоры Якутии позволил прийти к выводу, что природные условия Якутии, в целом благоприятствуют биосинтезу в аборигенных растениях важных биологически активных веществ. Представленные чаи созданы в тесном сотрудничестве с учеными-биологами, что гарантирует сохранение полезных свойств якутских дикоросов, оптимальное их сочетание в купажах и соблюдение технологии производства. Учтены лучшие периоды сбора, сроки заготовки и условия транспортировки, от которых напрямую зависит качество продукции.

Всем известен факт улучшения вкусовых, химических и энергетических качеств растений в условиях высокогорности. По неоднократным замечаниям экспертов, резкие перепады между показателями зимней и летней температуры в регионе, краткосрочность и концентрированность цветения, приравнивает якутские травы к высокогорным по многим показателям. Кроме того, при создании чайных напитков, мы постарались учесть и традиционно-бытовые наработки коренных народов Якутии, многовековые наблюдения за целебными качествами используемых дикорастущих трав. Таким образом, в наших напитках появляется национальный колорит, что так же может благотворно повлиять на маркетинговый успех продукта.

Напиток из Иван-чая народы Якутии, как и везде в России, заготавливали и пили издревле. По-научному он называется «Кипрей узколистный», а по по-якутски «Кучу от». Иван-чай содержит много важнейших микроэлементов: железо, медь, никель, магний, калий, натрий и др. В свете круглогодичного дефицита витаминов в нашем регионе, это качество, кроме вкусовых особенностей, всегда являлось весомым аргументом в пользу его употребления. Иван-чай обильно произрастает почти по всей территории Республики Саха (Якутия). Что позволяет выбирать район сбора по критериям экологической чистоты. Обсуждение перспектив развития данного направления на федеральном и международном уровнях, а также получение одобрения от экспертов крупнейших чайных компаний России, дает нам право быть уверенными в успешности задуманного проекта.

Иван-чай нашего региона уже облюбован знатоками чайной мануфактуры, но ввиду удалённости региона, сложной логистики и отсутствия регионального представительства, вопрос производства чайного напитка из якутского сырья до сих пор не нашёл решения у представителей федеральных чайных компаний. Таким образом, появляются условия для развития производства собственными силами, что даёт возможность контролировать качество и технологию сбора и обработки листьев, а также, формирует благоприятную среду для зарождения нового регионального бренда. В данном контексте, определяющим аргументом может являться факт восприятия «Кучу От» (якутское название Иван-чая) местным населением, как традиционного напитка и национального достояния, что обеспечит 100% потребностей внутреннего рынка. Создание новых рабочих мест для местного населения – также является немаловажным фактором в пользу развития нашего проекта.