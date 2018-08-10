О сроках уплаты аренды за землю

Уважаемые арендаторы земельных участков!

Арендная плата за земельные участки юридическими лицами вносится четыре раза в год с срок до: 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря, физическими лицами два раза в год до 15 апреля и до 15 октября. В случае неуплаты в установленные сроки арендной платы, арендатор выплачивает пени в размере 0,1% от месячного размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

В случае если у Вас возникли вопросы необходимо подойти на сверку в отдел арендных отношений МКУ «Агентство земельных отношений» городского округа «город Якутск» по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 20/1, каб. 300. Режим работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Сообщаем всем арендаторам города Якутска о том, что продолжает работу Комиссия по обеспечению поступления доходов от арендной платы за землю на территории ГО «Город Якутск», которая готова рассмотреть возможность отсрочки оплаты задолженности по арендной плате за землю по графику, предоставленному арендатором земельного участка.

Заявления для рассмотрения на Комиссии принимаются в МКУ «Агентство земельных отношений» городского округа «город Якутск» по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 20/1, этаж 1, окно № 2.

Уважаемые горожане, помните! Доходы, поступающие от аренды земли, идут на развитие и процветание родного города.