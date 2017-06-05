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Республика
5 июня 2017, 15:06
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О сроках открытия навигации для маломерных судов

Согласно приказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутии) от 02 июня 2017 года № ОД-132 на территории республики установлены следующие сроки открытия навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, принадлежащих физическим и юридическим лицам Республики Саха (Якутия) и их выход на водные объекты после окончания ледохода (очистки водного объекта ото льда), на территориях муниципальных улусов (районов) Республики Саха (Якутия):

с 05 июня 2017 года: в Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Оймяконском, Момском.

Государственная инспекция по маломерным судам РС(Я) напоминает основные правила эксплуатации маломерных судов: убедитесь в исправности маломерного судна, плавсредство должно быть укомплектовано согласно нормам снабжения. Особое внимание следует обратить на наличие спасательных средств, причем при движении на маломерном судне все лица, находящиеся на нем, должны быть в спасательных жилетах, перед посадкой пассажиров в обязательном порядке необходимо провести инструктаж по правилам поведения на борту судна.

Помните, что нельзя выезжать на водные объекты на неисправных или не проверенных маломерных судах. Ни в коем случае нельзя сидеть на борту мотолодки, раскачивать его, во время движения пересаживаться с одного места на другое, так как это может привести к опрокидыванию мотолодки, также запрещено пересаживание людей с одной лодки в другую во время движения.

Запрещено: движение маломерным судам в тумане и других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможно сориентироваться. В случае опрокидывания маломерного судна, главное, не паниковать и взять ситуацию под контроль, в первую очередь, помочь людям, не умеющим плавать, проверить наличие всех пассажиров, затем двигаться в сторону ближайшего берега (отмели).

Запрещается: катание детей до 14 лет без сопровождения взрослого на каждого ребенка, загрузка маломерного судна сверх установленной нормы, маневрирование и остановка вблизи идущих или стоящих не маломерных судов, остановка или стоянка на якоре в пределах судового хода, а также у плавучих навигационных знаков, заходить на акватории, запрещенные для движения маломерных судов, движение без правоустанавливающих документов (судового билета) и удостоверения на право управления маломерным судном, создавать помехи для движения других судов.

Категорически запрещено управление маломерным судном в алкогольном или наркотическом состоянии. Судоводитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, рискует жизнью не только собственной, но и окружающих его людей.

Судоводителям маломерных судов при себе необходимо иметь удостоверение на право управления маломерным судном и судовой билет с отметкой о прохождении освидетельствования или его копии, заверенной в установленном порядке. Наличие на судне спасательного жилета, медицинской аптечки, якоря и других средств спасения не просто обязательно, а жизненно необходимо.

Строгое соблюдение правил охраны жизни людей на водоемах и эксплуатация маломерных судов – непременные условия безопасности на воде.

Не стоит забывать, что в районах республики, где навигация еще не открыта, выход маломерных судов категорически запрещен.

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Источник: Отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РС(Я)
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