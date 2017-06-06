О сроках монтажа наплавных мостов на ФАД «Вилюй»

ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует пользователей автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-331 «Вилюй» о сроках монтажа наплавных мостов на следующих водотоках:

— через реку Тюкян на км 702+607 – до «07» июня 2017 года;

— через реку Малая-Ботуобуя на км 1151+454 – до «10» июня* 2017 года.

*В зависимости от погодно-климатических условий возможна корректировка срока монтажа наплавного моста через реку Малая-Ботуобуя.

В данное время на вышеперечисленных водотоках ведутся подготовительные работы силами подрядных организаций АО «Вилюйавтодор» и МУАД АК «Алроса».