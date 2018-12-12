О сроках доставки пенсий в новогодние праздники

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) информирует, что определен график выплат пенсий в новогодние праздники. Обращаем внимание, что выплата пенсий и иных социальных выплат за январь 2019 года будет произведена с незначительными изменениями. Досрочной выплаты за январь в декабре 2018 года не будет.

В связи с праздничными днями, 1, 2, 7 января 2019 года для отделений почтовой связи установлен выходной день.

За праздничные (выходные) дни января 2019 года выплата и доставка пенсий и иных социальных выплат по линии ПФР будет осуществлена согласно утвержденному графику и режиму работы отделений почтовой связи.

В городе Якутске в январе 2019 года доставка пенсий на дом будет производиться согласно графику доставки, без изменений. Для получателей пенсий в кассах отделений почтовой связи столицы выплата за 7 января начнется с 5 числа.

В других населенных пунктах Республики Саха (Якутия) выплата, доставка на дом пенсий и иных социальных выплат за 7 января отделениями почтовой связи будет организована с 5 числа в соответствии с режимом работы.

В январе 2019 года Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) профинансирует кредитные учреждения после праздничных выходных согласно графику перечисления денежных средств.