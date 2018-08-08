О ситуации в вахтовом поселке Накын Нюрбинского района

На территории Нюрбинского участкового лесничества действует лесной пожар на расстоянии 6,3 км от поселка Накын на площади 90 гектар. Территория вахтового поселка оборудована искусственными преградами, с северной стороны на северо-западную и с северо-восточной стороны оборудованы минерализированные полосы, а так же грунтовая дорога, с северной стороны находится озеро Марха.

На тушение лесного пожара задействованы 54 человека и 8 единиц техники. Произведена опашка тракторной техникой, проводится дотушивание отдельных участков действующего пожара, встречный отжиг. Органами дознания проводятся профилактические мероприятия с населением по вопросу разъяснения лесопожарной обстановки. Организовано круглосуточное наблюдение. По периметру посёлка и производственных объектов выставлены дежурные посты. На данный момент угрозы вахтовому посёлку нет.

Мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха производится лабораторией горно-обогатительного комбината регулярно. По результатам проведенных 07.08.2018 г. отборов проб атмосферного воздуха, предельно-допустимая концентрация вредных веществ не превышена.

Гражданам, проживающим на территории вахтового поселка, выданы ватно-марлевые повязки для защиты органов дыхания, так же на территории вахтового поселка имеется медицинский пункт. Жалоб на ухудшение самочувствия не поступало.

Для оповещения и информирования населения задействована локальная система оповещения населенного пункта, а так же внутренняя система оповещения непосредственно на производственных объектах, смс-рассылка и выдача листовок в местах проживания.

На совещании межведомственной рабочей группы Главным управлением МЧС России по РС (Я) вынесено предложение компании АК «АЛРОСА» (ПАО):

— увеличить периодичность информирования населения о лесопожарной обстановке на промышленных объектах;

— усилить ежедневный профилактический медицинский осмотр работников посёлка;

— для граждан принявших личное решение об эвакуации из поселка Накын, организовать эвакуацию в Нюрбинский и Мирнинский район по месту проживания работников.