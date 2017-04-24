О схеме движения маршрутного автобуса №3

Уважаемые жители и гости столицы! Окружная администрация города Якутска доводит до вашего сведения, что на основании решения публичных слушаний по вопросу оптимизации маршрутов движения городского и пригородного общественного транспорта в городском округе «город Якутск», проведенных 14 апреля 2017 года, с 24 апреля 2017 года ООО «ЯПАК» маршрут №3 осуществлять движение согласно утвержденной схемы: по маршруту улица Ярославского – улица Октябрьская – проспект Ленина – улица Кирова и далее по маршруту следования. comments powered by HyperComments Источник: Отдел организации и контроля транспортной деятельности ОА г. Якутска.

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