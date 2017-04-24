АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
7
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.23
 60.32
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.04.2017, 11:07
Происшествия
Правительство Якутии экономило деньги на еду для пожилых и инвалидов?
24.04.2017, 11:04
Происшествия
Скандал
В Якутии пьяные посиделки в детском саду обернулись скандалом
24.04.2017, 10:44
Общество
Анонс
Внимание строителям: скоро III Республиканские соревнования по спортинг-компакту
24.04.2017, 10:32
Экономика
Анонс
Горячая линия ЦПП на тему: Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей
24.04.2017, 10:19
Политика
Кандидат от «ЕР» выиграл выборы в Вилюйском улусе
24.04.2017, 9:35
Экология
Анонс
Ленские столбы. Что с ними будет – дискуссионная площадка
24.04.2017, 9:32
Столица
О схеме движения маршрутного автобуса №3
24.04.2017, 9:10
Политика
Видео
Тумусов озвучил в Госдуме шокирующие цифры и факты
24.04.2017, 9:06
Экономика
Остался один день до начала тренингов для предпринимателей!
24.04.2017, 9:05
Республика
В Алдане обсудили вопросы обеспечения кадрами промышленных предприятий
24.04.2017, 1:53
Желток
Московские звезды не собрали публику, но устроили скандал!
24.04.2017, 1:35
Происшествия
Бывшего заммэра Якутска выпустят из СИЗО
24.04.2017, 0:27
Спорт
Экстра
Краснодар: Анастасия Диодорова стала четырехкратной чемпионкой России
24.04.2017, 0:03
Экономика
Фотофакт
«Камелек» расширяет свою сеть
23.04.2017, 18:19
Политика
Фотофакт
Благодарочка. Ил Дархан собрал бывших ВИПов Якутии
23.04.2017, 13:27
Экономика
Медведев о планах по реконструкция взлётно-посадочной полосы в аэропорту Якутска
23.04.2017, 10:12
Общество
МЧС: рекомендации любителям подледной рыбалки
23.04.2017, 8:55
Происшествия
В центре Якутска произошло 2 пожара
22.04.2017, 21:20
Республика
Подготовка к навигации в Осетрово, Киренске и Пеледуе оценена положительно!
22.04.2017, 21:17
Политика
Фотофакт
В Якутске на митинг вышло 700 человек
22.04.2017, 16:29
Происшествия
Фотофакт
В Якутии в ДТП пострадали девушки
22.04.2017, 16:26
Экономика
Как выбрать технику для кухни?
22.04.2017, 12:08
Происшествия
В Якутске раскрыты угоны
22.04.2017, 12:02
Происшествия
В Якутске задержан мужчина, обокравший автобус
22.04.2017, 11:56
Общество
Сегодня день рождения пресс-секретаря и журналиста
22.04.2017, 9:54
Происшествия
В Якутске дотла сгорела дача
22.04.2017, 9:05
Столица
В Якутске состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню местного самоуправления
22.04.2017, 7:58
Политика
В Якутске сегодня митинг против Медведева
22.04.2017, 2:45
Республика
В Якутии матерям-героиням выплатят по миллиону рублей
22.04.2017, 2:42
Республика
В Якутии объявлена борьба с бедностью
22.04.2017, 2:28
Путешествия
Диво России — этап ДФО: Якутские проекты заняли первые места и выходят в финал
21.04.2017, 19:36
Республика
Появится ли ТОСЭР на территории Алданского района?
21.04.2017, 18:32
Экология
О чем договорились Минприроды и Ленское бассейновое водное управление?
21.04.2017, 18:16
Происшествия
Участились случаи мошенничества от имени судприставов Якутии
21.04.2017, 18:11
Красота & Здоровье
Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» приняла участие в Дне донора
21.04.2017, 18:01
Красота & Здоровье
Итоги и планы деятельности Минздрава Якутии
21.04.2017, 17:54
Столица
В Якутске отметят Всемирный день оздоровительной гимнастики тайцзицюань и цигун
21.04.2017, 17:38
Столица
Год добра: благотворительный концерт «Подари жизнь» от детсадов
21.04.2017, 17:24
Республика
Весеннее ограничение на автотрассе А-331
21.04.2017, 17:17
Культура & Образование
В СВФУ установили мемориальную доску в честь классика якутской поэзии
21.04.2017, 17:04
Культура & Образование
Высшая школа музыки провела конференцию о творчестве якутского композитора
21.04.2017, 16:55
Общество
Антинаркотический мультфильм впечатлил школьников
21.04.2017, 16:51
Происшествия
ВИП-рыбалка за счет государства – уголовное дело на директора госучреждения
21.04.2017, 16:43
Культура & Образование
Наших делегатов в Армении встретили словами «Дорообо, Якутия!»
21.04.2017, 16:02
Столица
Ледоход в Якутске ожидается 11-13 мая
21.04.2017, 15:52
Политика
Егор Борисов ответит на ваши вопросы в прямом эфире
21.04.2017, 15:25
Политика
Сможет ли женщина стать мэром Якутска?
21.04.2017, 15:18
Культура & Образование
 Театр юного зрителя участвует в пасхальном фестивале «Золотые купола»
21.04.2017, 15:10
Красота & Здоровье
Профилактика туберкулеза у взрослых
21.04.2017, 14:56
Столица
Цветущий Якутск: добро с малых лет
21.04.2017, 14:39
Политика
Местное самоуправление — важнейший институт гражданского общества!
21.04.2017, 14:18
Республика
Энергетики приступили к масштабным работам по капремонту
21.04.2017, 14:03
Экология
ГУП «ЖКХ РС(Я)» сбрасывала стоки в Индигирку
21.04.2017, 13:57
Политика
Состоялась рабочая встреча Егора Борисова с Андреем Яриным
21.04.2017, 13:48
Политика
Руководитель администрации президента РФ принял главу Якутии
21.04.2017, 12:47
Политика
Предложение о захоронении останков Ленина мы рассматриваем как провокацию – Губарев
21.04.2017, 12:46
Культура & Образование
Итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады по физической культуре
21.04.2017, 12:41
Экология
УК бульдозером сталкивала мусор в реку Мархинку
21.04.2017, 12:30
Культура & Образование
Афиша
Московский пасхальный фестиваль в Якутске!
21.04.2017, 12:24
Общество
Эксклюзив
Минсвязи определит благотворительный фонд для централизованной помощи детям-инвалидам
21.04.2017, 12:00
Республика
УК из Ленска незаконно уклоняется от заключения договора с «Якутскэнерго»
21.04.2017, 11:57
Общество
Эксклюзив
Главные редактора Якутии предложили 10 грантовых тем
21.04.2017, 11:44
Экология
ЯКОП отметил единый информационный день
21.04.2017, 11:43
Республика
На муниципалитеты будет возложена ответственность за не проведённый капремонт
21.04.2017, 11:42
Политика
Партпроект «ЕР» «Управдом» представил карту нормативов ОДН
21.04.2017, 11:40
Финансы
Алмазэргиэнбанк готов перевести бюджетников на карту «Мир»
21.04.2017, 11:07
Столица
КС по предпринимательству обсудил вопросы участия малого бизнеса в муниц.заказах
21.04.2017, 10:29
Экономика
Бесплатно: Примите участие в программе для действующих и начинающих предпринимателей “Бизнес класс”!
21.04.2017, 10:16
Финансы
Россельхозбанк: Оксана Лут обсудила с инвесторами перспективы развития производителя аминокислот
21.04.2017, 10:12
Общество
Председатель профильной комиссии ЯГД поздравляет с Днем местного самоуправления
21.04.2017, 10:11
Культура & Образование
Продолжается сотрудничество с международными школами
21.04.2017, 10:09
Общество
Егор Борисов: Роль и значимость органов местного самоуправления с каждым годом повышается
Архив новостей
Столица
24 апреля 2017, 9:32
326

О схеме движения маршрутного автобуса №3

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска доводит до вашего сведения, что на основании решения публичных слушаний по вопросу оптимизации маршрутов движения городского и пригородного общественного транспорта в городском округе «город Якутск», проведенных 14 апреля 2017 года, с 24 апреля 2017 года ООО «ЯПАК» маршрут №3 осуществлять движение согласно утвержденной схемы: по маршруту улица Ярославского – улица Октябрьская – проспект Ленина – улица Кирова и далее по маршруту следования.

 

 

 

comments powered by HyperComments
Источник: Отдел организации и контроля транспортной деятельности ОА г. Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
22.04.2017, 7:58
Политика
В Якутске сегодня митинг против Медведева
19.04.2017, 12:36
Желток
Эксклюзив
Названы самые богатые и бедные супруги депутатов
19.04.2017, 13:25
Происшествия
Эксклюзив
На Александра Подголова возбуждено еще одно уголовное дело — адвокат
21.04.2017, 1:03
Экономика
Эксклюзив
Министру Борисову стыдно…
21.04.2017, 0:01
Футуролог
Эксклюзив
Параллельная Якутия: гендер-блендер
20.04.2017, 9:30
Культура & Образование
Фотофакт
Андрей Борисов и Олег Табаков с супругами на «Золотой маске»
21.04.2017, 9:47
Происшествия
Резонанс
Скандальное якутское министерство признано виновным
21.04.2017, 16:51
Происшествия
ВИП-рыбалка за счет государства – уголовное дело на директора госучреждения
22.04.2017, 21:17
Политика
Фотофакт
В Якутске на митинг вышло 700 человек
22.04.2017, 16:29
Происшествия
Фотофакт
В Якутии в ДТП пострадали девушки
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Экология
24.04.2017

Ленские столбы. Что с ними будет – дискуссионная площадка

Экономика
24.04.2017

Остался один день до начала тренингов для предпринимателей!

Желток
24.04.2017

Московские звезды не собрали публику, но устроили скандал!

Фотофакт
Экономика
24.04.2017

«Камелек» расширяет свою сеть

Фотофакт
Политика
23.04.2017

Благодарочка. Ил Дархан собрал бывших ВИПов Якутии

Фотофакт
Политика
22.04.2017

В Якутске на митинг вышло 700 человек

Фотофакт
Происшествия
22.04.2017

В Якутии в ДТП пострадали девушки

Экономика
22.04.2017

Как выбрать технику для кухни?