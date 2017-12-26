О режиме работы почтовых отделений в новогодние праздники

В период новогодних праздников почтовые отделения Якутска будут открыты для посетителей по соответствующему режиму.

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

1, 2 и 7 января 2018 года являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Выплаты/доставка пенсий и пособий за 7 января 2018 г. будет организована отделениями почтовой связи, начиная с 5 января.

Доставка пенсий на дом по г. Якутску будет осуществляться без переноса графика доставки.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.