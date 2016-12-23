О режиме работы медицинских организаций Якутска в новогодние выходные дни

с 31.12.2016г. по 08.01.2017г.

Поликлиники г.Якутска:

-01.01.2017г., 07.01.2017г. – прием участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, ВОП с 09:00-12:00ч, прием вызовов до 15:00ч.;

-31.12.2016г.,02.01.2017г., 03.01.2017г., 04.01.2017г., 05.01.2017г., 06.01.2017г., 08.01.2017г., — прием участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, ВОП с 09:00-15:00ч, прием вызовов до 15:00ч.

-03.01.2017г., 06.01.2017г. – прием узких врачей-специалистов, КЭК, клинической лаборатории, диагностических служб с 09:00 до 15:00ч.

Травматологические пункты:

• Детское отделение:

-31.12.2016г., 01.01.2017г., 07.01.2017г., 08.01.2017г. прием проводится круглосуточно в приемном покое ГБУ РС(Я) «РБ №1-НЦМ» по адресу: Сергеляхское шоссе, дом 2.

-02.01.2017г., 03.01.2017г., 04.01.2017г., 05.01.2017г., 06.01.2017г. прием провидится с 09:00-12:00 в травматологическом отделении ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1» по адресу: улица Кирова, дом 19.

• Взрослое отделение:

Прием проводится с 31.12.2016г. по 08.01.2017г. круглосуточно

по адресу: улица Петра Алексеева, дом 64/1.

Стоматологические поликлиники г.Якутска:

• Детское отделение:

— 31.12.2016г. – прием проводится с 09:00 до 15:00;

— 01.01.2017г. – прием проводится с 10:00 до 14:00;

— 02.01.2017г., 03.01.2017г., 04.01.2017г., 05.01.2017г., 06.01.2017г., 07.01.2017г.,- 08.01.2017г. – прием проводится с 09:00 до 15:00;

по адресу: улица Ярославского, дом 6/3.

• Взрослое отделение:

— 31.12.2016г., 01.01.2017г., 02.01.2017г.– прием проводится с 09:00 до 13:00;

— 03.01.2017г., 04.01.2017г., 05.01.2017г., 06.01.2017г.,– прием проводится с 09:00 до 15:00;

— 07.01.2017г., 08.01.2017г .– прием проводится с 09:00 до 13:00;

по адресу: улица Федора Попова, дом 16.

Прием больных с острой болью будет проводиться без записи согласно графику работы.