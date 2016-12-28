О режиме работы медицинских организаций в новогодние дни с 31.12.2016 г. по 08.01.2017

Поликлиники г. Якутска:

01.01.2017 г., 07.01.2017 г. – прием участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, ВОП с 09:00-12:00 ч, прием вызовов до 15:00 ч.;

31.12.2016г.,02.01.2017 г., 03.01.2017 г., 04.01.2017 г., 05.01.2017 г., 06.01.2017 г., 08.01.2017 г., прием участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, ВОП с 09:00-15:00 ч, прием вызовов до 15:00 ч.

03.01.2017 г., 06.01.2017 г. – прием узких врачей-специалистов, КЭК, клинической лаборатории, диагностических служб с 09:00 до 15:00 ч.

Травматологические пункты:

Детское отделение:

31.12.2016 г., 01.01.2017 г., 07.01.2017 г., 08.01.2017 г. прием проводится круглосуточно в приемном покое ГБУ РС(Я) «РБ №1-НЦМ» по адресу: Сергеляхское шоссе, дом 2.

02.01.2017 г., 03.01.2017 г., 04.01.2017 г., 05.01.2017 г., 06.01.2017 г. прием проводится с 09:00-12:00 в травматологическом отделении ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1» по адресу: улица Кирова, дом 19.

Взрослое отделение:

Прием проводится с 31.12.2016 г. по 08.01.2017 г. круглосуточно

по адресу: улица Петра Алексеева, дом 64/1.

Стоматологические поликлиники г.Якутска:

Детское отделение:

31.12.2016 г. – прием проводится с 09:00 до 15:00;

01.01.2017 г. – прием проводится с 10:00 до 14:00;

02.01.2017 г., 03.01.2017 г., 04.01.2017 г., 05.01.2017 г., 06.01.2017 г., 07.01.2017 г.,- 08.01.2017 г. – прием проводится с 09:00 до 15:00;

по адресу: улица Ярославского, дом 6/3.

Взрослое отделение:

31.12.2016 г., 01.01.2017 г., 02.01.2017 г., 04.01.2017 г., 07.01.2017 г., 08.01.2017 г . – прием проводится с 09:00 до 13:00;

— 03.01.2017 г., 05.01.2017 г., 06.01.2017 г.,– прием проводится с 09:00 до 15:00;

по адресу: улица Федора Попова, дом 16.

Прием больных с острой болью будет проводиться без записи согласно графику работы.