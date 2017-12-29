О режиме работы касс МУП «Теплоэнергия»

МУП «Теплоэнергия» ГО «город Якутск» поздравляет своих потребителей с наступающим Новым 2018 годом и желает счастья, здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!

Для Вашего удобства 30 декабря будут работать пункты приема платежей по следующим адресам:

— г. Якутск, пр. Ленина, 10 «отделение Алмазэргиенбанк», с 9:00 до 16:45 (без перерыва).

— г. Якутск, ул. Кеши Алексеева, 7 «маг. Ёлочка», 2 этаж , с 10:00-16:00, обед 13:00-14:00

Также прием платежей за предоставленные услуги без комиссии можно произвести в отделениях ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.), через систему ЯПК «Платежи».

С 31 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. кассы не работают. С 9 января 2018 года кассы работают в обычном режиме по адресам:

г. Якутск, ул. Автодорожная, 1/3.

г. Якутск, пр. Ленина, 10 «отделение Алмазэргиенбанк».

Встречайте Новый год без долгов в тепле и уюте Ваших квартир!