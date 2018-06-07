О режиме работы касс Энергосбыта в праздничные дни

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» поздравляет всех якутян с Днем России – праздником гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости! Здоровья, счастья, взаимопонимания всем гражданам нашей многонациональной республики!

В праздничные дни пункты приема платежей Энергосбыта в г. Якутске работают по следующему графику:

9 июня (суббота) – Центр обслуживания потребителей «Якутскэнерго» функционирует с 08.00 до 18.00 (без перерыва). Остальные пункты приема платежей работают по режиму субботнего дня.

10 июня, 11 июня (воскресенье, понедельник) – функционируют следующие кассы по режиму воскресного дня:

— Центр обслуживания потребителей «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21) – с 10.00 до 17.00 (без перерыва);

— ул. Курнатовского, 1/2А – с 11.00 до 16.00 (без перерыва);

— ул. Можайского, 27А – с 10.00 до 16.00 (без перерыва);

— рынок «Манньыаттаах» (ул. Рыдзинского, 24) – с 10.00 до 17.00 (без перерыва);

— ТЦ «Кэскил» (ул. Курашова, 18) – с 10.00 до 16.00 (без перерыва).

12 июня (вторник) – все кассы не работают.

С 13 июня все кассы работают по обычному графику.

Оплатить услуги, оказываемые ПАО «Якутскэнерго», можно также через сайт энергокомпании: http://yakutskenergo.ru.

Произвести онлайн-платеж можно:

— через «личный кабинет» (вкладка «Частным лицам» / «Личный кабинет»)

— без регистрации (вкладка «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Банковской картой»)

По вопросам регистрации и работы сервиса «личный кабинет» можно обратиться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8( 4112) 498-498.