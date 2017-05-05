О режиме работы касс Энергосбыта в майские праздники

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» поздравляет ветеранов, жителей республики с днем Великой Победы! Желает всем успехов, благополучия, мира!

В праздничные дни пункты приема платежей Энергосбыта будут работать по следующему графику.

8 мая – Центр обслуживания потребителей «Якутскэнерго» работает с 10.00 до 17.00 без перерыва.

9 мая – выходной для всех пунктов приема платежей.

С 10 мая кассы работают в обычном режиме.

Внести платежи за услуги, поставляемые «Якутскэнерго», можно также через сайт энергокомпании:

через личный кабинет (подробнее о регистрации в рубрике «Частным лицам / Личный кабинет»: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/lk.php);

без регистрации (рубрика «Частным лицам / Как оплатить / Оплата банковской картой»: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/how_to_pay/credit-card.php).

Справки по тел. контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

http://www.rushydro.ru

Татьяна Ганьжина

Пресс-служба РусГидро

8 800 333 8000 # 4238

press@rushydro.ru

http://yakutskenergo.ru/

Лия Сахаутдинова

Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»

8 (4112) 49-88-31sakhautdinova-lr@yakutskenergo.ru