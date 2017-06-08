О режиме работы касс Энергосбыта 12 июня

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» поздравляет жителей республики с наступающим Днем России и желает всем мира, добра, благополучия! Сбытовой филиал информирует потребителей о режиме работы пунктов платежей в праздничный день.

12 июня работают следующие кассы Энергосбыта:

— Центр обслуживания потребителей «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21) – с 10.00 до 18.00; без обеденного перерыва;

— ул. Курнатовского, 1 / 2 А – с 11.00 до 18.00; без обеденного перерыва;

— ул. Каландаришвили, 25 – с 11.00 до 18.00; без обеденного перерыва;

— ул. Рыдзинского, 24 (рынок «Манньыаттаах») – с 11.00 до 18.00; без обеденного перерыва;

— ул.П. Алексеева,6 (ТЦ «Олонхо») – с 11.00 до 18.00; без обеденного перерыва;

— 202 мкр., корп. 15А – с 11.00 до 18.00, без обеденного перерыва.

Остальные пункты приема платежей Энергосбыта 12 июня не работают.

С 13 июня все кассы Энергосбыта функционируют в установленном режиме.

Напоминаем, потребители также могут произвести оплату коммунальных услуг, поставляемых «Якутскэнерго», через сайт энергокомпании. Онлайн-платежи принимаются:

— через личный кабинет (регистрация одним кликом, без предоставления документов);

— без регистрации (раздел «Частным лицам/ Как оплатить/ Банковская карта»).

Адрес сайта «Якутскэнерго: www.yakutskenergo.ru

Телефоны контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05; (8-4112) 498-498

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.